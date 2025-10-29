Servicetekniker till Värnamo
2025-10-29
Vill du ha ett arbete där du får lösa tekniska utmaningar, ha varierade arbetsdagar och samtidigt bidra till att våra kunder kan hålla sin verksamhet igång? Hos oss på Komatsu Forest i Värnamo får du chansen att kombinera din tekniska kompetens med ett meningsfullt arbete nära våra kunder. Här blir du en nyckelperson - och en viktig del av vår gemensamma framgång.
Ditt nya jobbSom servicetekniker hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där ni tillsammans ansvarar för att våra kunders skogsmaskiner fungerar i toppskick.
Du kommer att:
Arbeta både ute i fält och på vår verkstad, med allt från förebyggande service till större reparationer.
Stötta våra kunder när de behöver akuta insatser - där din insats gör verklig skillnad.
Bidra till att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder.
Hos oss får du en varierad vardag, möjlighet att utveckla din tekniska bredd och samtidigt känna att ditt arbete bidrar till något större - att hålla skogsbruket rullande.
Vem är du?Vi tror att du är en person som gillar att utvecklas och att arbeta praktiskt med teknik. Du lär dig snabbt, tar ansvar och vill vara en del av ett team där ni stöttar varandra. Du är även säkerhets- och kvalitetsmedveten och mån om att stötta både våra kunder och dina kollegor.
För att trivas i rollen ser vi att du har:
En teknisk utbildning i grunden.
Gärna erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, entreprenadmaskiner eller andra tunga fordon.
God datorvana samt goda kunskaper i svenska, och gärna engelska.
B-körkort.
Det är ett extra plus om du har:
Kunskap i att läsa och förstå el- och hydraulscheman.
Certifikat för A/C kategori V, Heta arbeten, körkort BE/C/CE eller svetskunskaper.
För oss är din inställning lika viktig som din bakgrund - är du en problemlösare som gillar att hitta lösningar tillsammans med andra, då tror vi att du kommer trivas här.
Vad erbjuder vi?När du blir en del av Komatsu Forest får du mer än bara ett jobb - du får ett sammanhang. Vi erbjuder dig:
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och erfarenhetsutbyte.
Ett arbete där du får stort eget ansvar men samtidigt alltid har kollegor och organisationen i ryggen.
En trygg arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
En arbetsplats där du kan växa - både professionellt och personligt.
Här får du vara med och utveckla framtidens skogsmaskiner och bidra till en hållbar bransch.
Välkommen med din ansökan!Vi har gjort det enkelt för dig - du ansöker genom att endast bifoga ditt CV och besvara några korta frågor. Urval sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
(org.nr 556079-5949), https://www.komatsuforest.se Arbetsplats
Komatsu Forest Jobbnummer
9580135