Servicetekniker till Technogym
Bravura Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2026-04-25
Vill du ha en självständig och varierad teknisk roll där du arbetar nära kund och löser problem på plats? Trivs du i en vardag där ingen dag är den andra lik och där du får kombinera teknik, service och frihet under ansvar? Då kan rollen som servicetekniker hos Technogym vara något för dig.Publiceringsdatum2026-04-25Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Technogym har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Technogym en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Technogym är ett världsledande premiumvarumärke inom träningsutrustning och digitala wellnesslösningar. I Norden bedrivs verksamheten genom en organisation med starkt fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer.
Serviceorganisationen är en central del av erbjudandet och består av ett team med erfarna tekniker. Företaget befinner sig i tillväxt och har under det senaste året utökat teamet med flera nya roller för att möta en ökad efterfrågan.
Kulturen präglas av samarbete, ansvar och en tydlig prestationsinriktning. Här arbetar du i en miljö där man ställer höga krav på kvalitet, men också satsar på utveckling genom utbildning, certifieringar och kunskapsdelning mellan kollegor.Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du huvudsakligen ute på fältet med installation, service och reparation av träningsutrustning. Du utgår från hemmet och planerar ditt arbete tillsammans med backoffice som schemalägger dina uppdrag via ett ärendehanteringssystem.
Arbetet är varierande och innefattar både planerade uppdrag och mer akuta insatser. Du arbetar självständigt men är en del av ett team där ni samarbetar för att säkerställa hög kvalitet i leveransen. Rollen innebär resor inom Sverige, där du i snitt har ett par övernattningar per månad.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av ny utrustning, ofta i team
Felsökning, service och reparation ute hos kund
Förebyggande underhåll inom serviceavtal
Kundkontakt på plats samt proaktiv kommunikation inför uppdrag
Dokumentation av utfört arbete i system
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Erfarenhet av tekniskt arbete, exempelvis som servicetekniker, montör eller mekaniker, alternativt relevant utbildning
God teknisk förståelse och är van att arbeta med verktyg
B-körkort
Meriterande:
Kunskap inom el, styrsystem eller uppkopplade produkter
För att trivas i rollen är du lösningsorienterad och motiveras av att felsöka och hitta fungerande lösningar. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende hos kunder i olika miljöer. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppdrag från start till avslut, samtidigt som du är flexibel och trivs i en rörlig vardag där förutsättningarna kan förändras.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm (fältbaserad roll med utgångspunkt från hemmet och resor inom Sverige) Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7637646-1966955". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9875854