Servicetekniker till Staffare AB
Maskinreparatörsjobb
2025-08-27
Staffare AB är i en expansiv fas och utökar sin verksamhet. Vill du vara med på deras spännande resa i ett företag med över 40 års erfarenhet? Staffare AB, en pålitlig partner inom maskinbranschen, söker nu en driven ny kollega till deras växande team med utgångspunkt i Luleå!
Om Staffare
Staffare AB grundades 1982 och har utvecklats från ett litet försäljningskontor till en stor aktör med ca 120 anställda och anläggningar på 11 orter. Staffare är kända för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet, alltid med kunden och medarbetaren i fokus. Hos Staffare finner ni några av de största varumärkena inom sina segment, Huddig, Hyundai, Weidemann, Manitou, Massey Ferguson, mfl.
Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du är med och kan påverka din egna arbetsdag. Företagskulturen präglas av långsiktighet och kundfokus, och tjänsten passar dig som vill ha mycket eget ansvar och möjligheten att arbeta med problemlösning.
Om rollen
Som servicetekniker hos Staffare ansvarar du för service, underhåll och reparation av entreprenad- och lantbruksmaskiner. Du har ett lösningsorienterat och serviceinriktat arbetssätt, och trivs i roller där nära kundkontakt är en naturlig del av vardagen. Genom ditt arbete säkerställer du att kundernas maskiner och redskap fungerar som de ska.
På Staffare AB kan du räkna med ett omväxlande och engagerande arbete där du får jobba med olika fordon och märken. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar allt från serviceärenden och avancerad felsökning inom el och hydraulik, till både mindre och mer omfattande reparationer. Tjänsten utgår från verkstaden i Luleå, men du kommer även att arbeta ute på fält.Publiceringsdatum2025-08-27Profil
Vi ser gärna att du har en fordonsteknisk utbildning alternativt arbetat med service och underhåll av maskiner och fordon vilket gett dig mekanisk kompetens. Du arbetar självständigt, är skicklig på felsökning och besitter en lösningsorienterad arbetsstil. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter goda kundrelationer. Du är ansvarsfull, noggrann och har ett starkt fokus på kvalitet i ditt arbete.
Krav för tjänsten
B-körkort
Erfarenhet av service och underhåll av maskiner och fordon
God datorvana
Flytande i svenska i tal och skrift
Meriterande
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i engelska i tal och skriftÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos Staffare AB.
Ort: Luleå
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076 022 49 82 och jenny@stegra.nu
