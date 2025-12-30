Servicetekniker till SSI Schäfer!
2025-12-30
eller i hela Sverige
Vi söker fler tekniker till SSI Schäfer, leverantör för COOP Logistiks automatiserade logistiklösning i den nya terminalen i Eskilstuna. Du kommer vara en viktig del av teamet som arbetar med underhåll och övervakning av automationsprocesserna för att hålla systemet igång på högsta möjliga nivå.
Uppdraget
Vi söker servicetekniker till vår kund SSI Schäfer, där blir du en del av ett team som är av högsta vikt för att verksamheten i den automatiserade varuterminalen levererar enligt mål. Som servicetekniker arbetar du löpande med felsökning, underhåll, reparation och förbättringsarbete av maskiner och robotar. Du arbetar självständigt med problemlösning och tar eget ansvar för att bidra till förbättringar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Förebyggande underhåll och bidra till ständiga förbättringar
Identifiera problem och eskalera till lämpligt team
Se till att alla aktiviteter som utförs görs på ett säkert sätt, i linje med lagstiftning och platsriskbedömningar
Stödja skiftledaren i att ta fram och underhålla riskbedömningar och arbetsbeskrivningar för siten
För att få rätt förutsättningar i rollen så kommer du att få introduktion och utbildning i SSI Schäfers system som har en unik design och är prisbelönt.Arbetstiderna kommer att vara förlagda på 5-skift och du behöver därför vara öppen för att jobba både dag, kväll, natt och helg.
Vem du är
För att passa i rollen ser vi att du är en person med erfarenhet av liknande tjänst inom logistik- eller produktionsmiljö, alternativt en automation-teknisk utbildning med praktiska inslag. Vi ser det som självklart att du har ett tekniskt intresse och ett problemlösande förhållningssätt. Du behöver vara trygg i att arbeta självständigt och vi ser även att du är driven, initiativtagande och strukturerad. Du behöver ha goda datorkunskaper samt behärska engelska och svenska i tal och skrift. Arbete på hög höjd förekommer.
Vi ser gärna att du har följande erfarenheter/kompetenser:
Kunskaper inom automation och/eller mekanik eller elektroteknik
Kunskap och erfarenhet av PLC / Styrsystem
Underhåll (elektriskt eller mekaniskt)
En förståelse för CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Fallskyddsutbildning, truckkort, heta arbeten
Detta är en direktrekrytering till SSI Schäfer där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tillträde till tjänsten sker omgående för rätt kandidat.
Välkommen med din ansökan redan idag!
SSI Schäfer
SSI SCHÄFER är en världsledande leverantör av produkter och system för internt materialflöde, lager- och logistiklösningar. Vi har runt 70 dotterbolag och 7 produktionsanläggningar över hela världen, där vi utvecklar innovativa koncept och kundanpassade lösningar för våra kunders olika unika utmaningar. Med vår egen breda produktportfölj av allt från manuella till automatiserade lösningar, IT och mjukvara formar vi intralogistikens framtid.
Think Tomorrow. Att tänka långsiktigt och bortom det självklara, att vara en långsiktig partner för kunder och anställda - det är de egenskaper som förkroppsligar vårt företags DNA. Så ansöker du
