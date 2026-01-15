Servicetekniker till Skövde
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-01-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB i Skövde
, Götene
, Skara
, Mariestad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Då vi växer och utökar behöver vi fler tekniker till Skövdeområdet. Är du tekniskt intresserad och brinner för att lösa problem? Vill du vara en del av ett världsledande företag inom materialhantering som satsar på innovation och utveckling? Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt med frihet under ansvar, samtidigt som du är en del av ett stöttande team.Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av manuella och automatiserade truckar samt tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning, rådgivning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och cirka 600 dedikerade medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering. Vi är ett sälj- och servicebolag inom en global koncern.
Toyota Material Handling är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work. 86 % av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter. Läs mer om att hur det är att arbeta hos oss. Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss behöver du hålla en hög servicegrad mot kunderna och vara strukturerad. Du ska se till att våra kunder har väl fungerande truckar och att kundernas oplanerade stillestånd alltid tas om hand snabbt och effektivt.
Du arbetar självständigt, ansvarar för din egen planering och för hur du löser dina uppdrag. Samtidigt ingår du i ett team där alla hjälps åt och stöttar varandra vid behov och arbetstoppar.
Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete med frihet att planera dina dagar. Fokus ligger alltid på nöjda kunder - men rollen ger också den flexibilitet som gör det enklare att få vardagen att gå ihop.
För att lyckas i rollen behöver man ha erfarenhet av att skruva på fordon, maskiner eller liknande. Är man tekniskt intresserad, eller kommer från en serviceteknikerroll i annan bransch så kommer man passa i denna roll också.Profil
Vi söker dig som:
* Har en teknisk kompetens genom utbildning, arbetserfarenhet eller genom eget intresse.
* Ser tekniska problem som en rolig och spännande utmaning
* Kan kombinera fysiskt arbete med administrativa uppgifter
* Har förmågan att strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter samt att se till att dessa utförs väl
* Är en engagerad och intresserad teammedlem som värdesätter samarbete
* Med ditt sätt att kommunicera skapar tydlighet och ett positivt och professionellt intryck hos våra kunder
* Har kunskap om hur man använder datorer för administrativa uppgifter, dokumenthantering och kommunikation
* Har B-körkort
Det är meriterande om du har:
* YH-utbildning för servicetekniker
* Erfarenhet av servicearbete inom liknande bransch
* Erfarenhet av automation
* Kunskap om hydraulik, fordons-el och mekanik
* Hanterar engelska, eftersom vi har dokumentation som kan vara på engelska
Vi ser gärna kvinnor som sökande eftersom vi arbetar aktivt med att öka mångfalden inom vår serviceorganisation.
Vårt erbjudande
* Arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering och få möjlighet att växa och utvecklas i din karriär.
* Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar och flexibilitet i arbetstider.
* Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
* Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
* Tillgång till en utrustad servicebil, fast lön och bonus.
* Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
* Arbetsgivarbetald vårdförsäkring
* Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
Placering och start
Lämplig bostadsort är i Skövde med omnejd. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi har valt att göra den här rekryteringen själva och undanber oss kontakt med rekryteringssajter. Sista ansökningsdag är 31/1-26. Vi kommer påbörja urvalet efter julledigheterna.
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer, personlighetstest, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Robert Emstedt.
Telefonnummer: +46 72 221 68 26
Mail: Robert.Emstedt@se.toyota-industries.eu
Vi ser fram emot din ansökan!
#SWEDEN Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-5519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
(org.nr 556198-2868) Arbetsplats
Toyota Material Handling Sweden AB Kontakt
Toyota Material Handling Robert.Emstedt@se.toyota-industries.eu Jobbnummer
9686849