Servicetekniker till Indukta Technologies
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2025-11-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Indukta Technologies AB är en etablerad maskinleverantör i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen samt Västafrika. Vi har en lång historia och värdesätter långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Produktsortimentet sträcker sig från maskiner för textilbearbetning till snickeriverksamhet.
Företagets mål är att erbjuda industrin det bästa på marknaden när det gäller maskiner, tjänster, tillbehör och service för en krävande produktion.
Indukta Technologies AB och Scantima-koncernens huvudkontor ligger på Viared i Borås. Förutom försäljning, verkstad, lager och administration finns här även en utställningshall.
För vidare information, läs mer på www.induktatech.se
Tjänstebeskrivning
Är du en serviceinriktad och tekniskt kunnig person som uppskattar resor i tjänsten? Trivs du dessutom med att ta ett stort eget ansvar samt vill ha en kundnära och omväxlande roll med goda möjligheter till personlig utveckling? Indukta Technologies AB i Viared, utanför Borås, söker en resande Servicetekniker!
I din roll som Servicetekniker kommer du arbeta med installation och service av samtliga maskiner i Indukta Technologies sortiment. Det gör du till största delen ute hos deras kunder, som finns i hela Sverige. Arbetet innebär primärt installation av maskiner samt sköta support/service, felsökning och ha tät kontakt med företagets kunder.
Vid uppstart utbildar de dig på deras maskiner och därefter kommer du successivt att åka ut på kundbesök. Indukta Technologies coachar och vägleder dig för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas i ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Underhåll och reparation av maskiner.
• Installation av maskiner.
• Självständigt ansvara för kvalitet, säkerhet, tidplan, rapportering och utförande.
• Återkoppling, uppföljning, rapportering internt.
• Förbättrings- och utvecklingsarbete.
• Ansvar för kundkontakt och ett positivt och givande samarbete hos kund.
Resandet är en naturlig del av tjänsten (ca 90-100 dagar/år varav 40-50 övernattningar) och kräver att man har möjlighet att vara från hemmet och trivs med livsstilen som detta innebär.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller högre inom elektronik, mekanik eller liknande. Du har minst några års erfarenhet från liknande roll, gärna från internationell miljö och/eller av tjänst där resor är vanligt förekommande.
Vi tror att du har ett stort teknikintresse och engagemang för att lära dig nya saker samt god erfarenhet från underhåll och reparation av maskiner. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, samt innehar B-körkort.
Som person är du serviceinriktad, tekniskt kunnig och har ett starkt eget driv. Du trivs med att ta ett stort eget ansvar och att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsfokuserat.
Du kommer att vara ett av företagets ansikten utåt och därför lägger vi stor vikt vid din person och vid dina serviceegenskaper. Du är engagerad och motiveras av möjligheten att få vara med och förbättra och utveckla både arbetssätt och utbud. Du mår som bäst i en omväxlande roll med många personliga möten, där du internt utmanar att tänka i nya banor och sträva mot nya mål.
Vad erbjuder vi dig?
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett härligt team och ett företag som hela tiden vill utvecklas. Du blir en del av en grupp engagerade och kompetenta kollegor och för rätt person finns stora möjligheter till personlig utveckling i ett expansivt företag.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Indukta Technologies AB.
Tjänsten är placerad i Viared.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Jessica Jönsson tel 0707-27 90 99. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 2025-11-25. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vet vad en bra arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
Jessica Jönsson jessica.jonsson@nearyou.se +46 70 727 90 99 Jobbnummer
9600058