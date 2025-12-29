Servicetekniker till Escowa
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Vallentuna
2025-12-29
Är du en serviceinriktad problemlösare som trivs med praktiskt arbete och kundkontakt? Har du erfarenhet av installation och service och söker en roll där du får arbeta självständigt men också i nära samarbete med ett engagerat team? Nu har du chansen att bli en nyckelperson hos Escowa - Nordens ledande producent av kundanpassade dricksvattenlösningar! Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Escowa. Om företaget
Escowa AB är en ledande producent och leverantör av kundanpassade dricksvattenlösningar för arbetsplatser, offentliga miljöer och kommersiella fastigheter. Företaget erbjuder helhetslösningar - från produktutveckling och tillverkning till försäljning, hjälp med installation och service. Sortimentet inkluderar allt från vattenautomater och tapptorn till skräddarsydda underskåp och möbellösningar via företagets eget snickeri i Laholm. Escowas automater återfinns inom både privat och offentlig sektor.
Escowa AB har sitt huvudkontor i Vallentuna och verkar över hela Norden. År 2026 firar Escowa 40 år - vilket gör dem till en erfaren och pålitlig partner för företag som vill erbjuda rent, kylt och kolsyrat vatten direkt från kranen. Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker blir du en nyckelperson i Escowas team och ansvarar för installationer, service och reparationer av Escowas vattenmaskiner. Du utgår från företagets lager i Vallentuna, hämtar reservdelar och utför arbeten ute på fält åt Escowas kunder. Arbetet sker främst i Stockholm, men resor till andra orter kan förekomma vid behov.
Installation, reparation och felsökning av vattenmaskiner
Service och underhåll både inhouse och ute på fält för att säkerställa optimal funktion och driftsäkerhet
Hämtning av reservdelar och material från lager
Kontakt med kunder, återförsäljare och supportavdelning
Samarbete med teknisk chef, säljteam och kollegor på support
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av servicearbete och installation, gärna inom dryckesinstallationer
Grundläggande elkunskaper är meriterande
Intresse för kyla är meriterande
B-körkort
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har ett starkt servicefokus och tycker om att skapa goda relationer. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att lösa problem på egen hand. Noggrannhet och struktur är en självklar del av ditt arbetssätt, och du har en god förmåga att läsa av situationer och agera därefter.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelsePlats: VallentunaLön: Enligt överenskommelse
