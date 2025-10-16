Servicetekniker till Aircenter AB!
Professionals Nord Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du bli en nyckelspelare i ett tekniskt kunnigt team och bidra till förstklassig service inom tryckluft? Tillsammans med Aircenter söker vi nu en engagerad servicetekniker till deras team i Stockholm.
Om du har ett tekniskt intresse och vill utvecklas i en spännande roll med stor variation och utmaningar, är detta din chans!
Information om tjänsten
Aircenter är experter på tryckluftskompressorer med tillhörande kringutrustning till företag och industrier. Med fokus på kundnöjdhet levererar de skräddarsydda lösningar av högsta kvalitet, från försäljning och installation till service och felsökning. Genom att förstå kundernas unika behov och erbjuda lösningar anpassade för deras verksamheter, har Aircenter blivit en betrodd partner i branschen.
Du erbjuds
En dynamisk arbetsmiljö där du får arbeta självständigt
Möjligheter till personlig utveckling och tillväxt inom företaget
Ett engagerat och tekniskt kompetent team som stöttar dig i arbetet Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker kommer du att spela en central roll i Aircenters verksamhet. Din vardag består av kundbesök i Stockholm med omnejd där du arbetar med förebyggande underhåll, felsökning, reparationer och nyinstallationer av kompressorer och tillhörande kringutrustning. Arbetsmiljöerna är varierande - från bilverkstäder och mekaniska verkstäder till större industrianläggningar. Du behöver därför vara flexibel och anpassningsbar till olika typer av verksamheter.Du utgår från kontoret i Täby eller hemifrån med en fullt utrustad servicebil. Arbetstiden är måndag till fredag, kl. 07-16.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Utföra installationer, felsökning och reparationer av kompressorer och tillhörande utrustning
Samarbeta med teamet för att lösa tekniska problem och utföra akuta reparationer
Samarbeta med kollegor för att lösa tekniska utmaningar och akuta reparationer
Genomföra förebyggande underhåll för att minimera driftstopp hos kunder
Dokumentera arbetet och skriva tydliga servicerapporter
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som servicetekniker, gärna inom el och/eller mekanik
Har erfarenhet av felsökning och problemlösning
Har ett genuint intresse för teknik och en vilja att lära dig mer inom området
Har goda datorkunskaper
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen som servicetekniker behöver du vara kommunikativ med en förmåga att bygga och utveckla förtroendefulla relationer med kunder. Strukturerad planering och noggrant arbete, från första kundkontakt till rapportering, är av största vikt. Vi värdesätter även flexibilitet och förmågan att snabbt planera om ditt arbete på kort varsel. Du är en person som trivs både med självständigt arbete och att samarbeta i grupp för att nå gemensamma mål.
START: Omgående med hänsyn till uppsägningstid OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Professionals Nord söker i samarbete med Aircenter en servicetekniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos kunden under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Aircenters önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
#Aircenter #Tekniker #Mekanik #El #Servicetekniker
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aircenter Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se Jobbnummer
9559829