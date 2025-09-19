Servicetekniker, Stockholm
Vi på Liftexperten söker en servicetekniker som vill vara med och växa med oss i Stockholm. Har du erfarenhet av liftar eller är nyfiken på att utvecklas inom branschen? Då kan det vara dig vi söker. Du erbjuds en bred roll med mycket eget ansvar och möjlighet att vara delaktig i vår tillväxtresa!
Liftexperten Sverige är återförsäljare av Genie-, Leguan-, Multitel och Dinoliftar med reservdelar och eftermarknad. Liftarna används i stor utsträckning både ute på byggarbetsplatser och även inom industri och lagerhantering för att säkert kunna utföra jobb på hög höjd. Vår vision är att erbjuda spetskunskap tillsammans med hög servicenivå för att skapa rätt förutsättningar för våra kunder.
Som servicetekniker hos oss kommer du att utföra service och reparation på Genie, Leguan, Multitel och Dinos personliftar (saxliftar/bomliftar/pelarliftar), men även andra märken kan förekomma. Du kommer att ha servicebil och utgå hemifrån, arbetet kommer i huvudsak att utföras ute på fält hos våra kunder i Stockholm med omnejd. Verkstadsjobb i våra egna lokaler förekommer också. Du arbetar självständigt men har ett bra stöd av och kontinuerlig kontakt med dina kollegor runtom i Sverige.
Som ny hos oss kommer du självklart att erbjudas en gedigen introduktion och utbildningar för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och/eller erfarenhet. Det är meriterande om du jobbat med liftar tidigare, men det viktigaste är att du har rätt inställning. Kanske har du tidigare arbetat med entreprenadmaskiner eller truckar och är nyfiken på att testa något nytt. B-körkort är ett krav för tjänsten likväl som goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Som person är du självständig och strukturerad. Du trivs i en roll med mycket eget ansvar där du får arbeta lösningsorienterat. Då du kommer att arbeta ute på fält hos våra kunder är det viktigt att du dessutom är relationsskapande och förtroendeingivande. Övrig information
Du utgår hemifrån och kommer främst att arbeta ute på fält.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Bruno på 0708-902500.
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Teknisk utbildning och/eller erfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete inom liftar
Om arbetsgivaren - Liftexperten
Liftexperten Sverige grundades 2015 och är specialiserade på personlyft, och återförsäljare av märkena Genie, Leguan, Dino & Multitel i Sverige. Vi har Sverige som arbetsområde med anläggningar i Stockholm, Karlstad, Malmö och Göteborg. Vi är idag 27 personer fördelat på anläggningarna.
Genie är ett av världens ledande märken på byggliftar. Som enda auktoriserad servicepartner till Genie i Sverige så är en stor del av verksamheten eftermarknad, service/reparationer i fält och i verkstad samt reservdelsförsäljning och tekniska utbildningar.
Liftexperten Sverige AB ägs idag av Hybeko som är återförsäljare för Genie i Danmark, Norge och Finland. Hybeko-gruppen omsätter ca 800 miljoner och har runt 130 anställda. Under 2021 förvärvades även den Finska återförsäljaren Rostek-Tekknika som nu ingår i Hybeko-gruppen. Så ansöker du
