Servicetekniker sökes till Eslöv
2025-12-15
Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du att jobba i en omväxlande roll där underhåll, reparation och felsökning av maskiner samt service blir centrala arbetsuppgifter i din vardag. Utöver detta kommer arbetsuppgifter som svarvning och fräsning förekomma. Arbetet utförs inne i verkstaden men även utanför för att hjälpa och serva kunder. Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet som servicetekniker
• Självgående och driven
• Erfarenhet av både svarv och fräs
* B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
• Elektrisk bakgrund
• Service erfarenhet
Villkor
Start: Januari
Ort: Eslöv
Arbetstider: 7:00-16:00
Omfattning: Heltid Profil
Du har stort intresse för maskiner och teknik. Som person är du ansvarsfull, engagerad, initiativrik, aktiv och gillar utmaningar. Du är en problemlösare och har ett stort kundfokus. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
