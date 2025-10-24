Servicetekniker sökes
2025-10-24
Motorcentralen i Rydsnäs AB är ett välrenommerat företag som arbetar med service och reparation av skogsmaskiner. Som auktoriserad servicepartner till John Deere Forestry AB utför de bland annat brandöversyner, kontroller av sprinklersystem och AC-anläggningar. Företaget har fullt utrustade servicebilar som utgår från Rydsnäs och används vid arbete ute i fält.Arbetsuppgifter
För att möta en ökad efterfrågan söker Motorcentralen nu en servicetekniker till sitt team i Rydsnäs. Rollen innebär att du utför service, felsökningar och reparationer av John Deere skogsmaskiner, både i verkstaden och direkt hos kund ute i skogen. Vi letar efter dig som är lösningsorienterad, noggrann och trivs med både självständigt arbete och samarbete i grupp.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser att du har erfarenhet eller kunskap inom:
• Mekanik, elektronik och datorsystem
• Hydraulik
• Svetsning
• Skogsmaskiner eller liknande fordon
• B-körkort
Har du tidigare arbetat inom service eller reparation av maskiner är det meriterande, men inget absolut krav.
Hos Motorcentralen finns lång erfarenhet samlad och du får en trygg introduktion i rollen. Fortlöpande utbildningar erbjuds via företaget och John Deere.
Information och kontakt
Tjänsten tillsätts snarast enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 23/11-2025 och urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Frågor om tjänsten besvaras av Oskar Håkansson på telefon 0381-480952.
I denna rekrytering samarbetar Motorcentralen i Rydsnäs med Wikan Personal. Vi undanber oss kontakt från andra rekryterings- eller bemanningsföretag.
