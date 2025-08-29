Servicetekniker/montageledare
2025-08-29
Vi söker en servicetekniker - med möjlighet att ta klivet upp som montageledare!
Är du en tekniskt kunnig och självgående person med ett öga för problemlösning och ett driv att utvecklas? Vill du arbeta i en varierad roll där du både får jobba praktiskt och ta ansvar för att leda ett team? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Vi söker en servicetekniker som kommer att arbeta med installation, service och underhåll av våra kunders tekniska lösningar. För rätt person finns även möjlighet att ta en ledande roll som montageledare, där du ansvarar för planering, samordning och ledning av arbetslaget på plats.
Du kommer att vara en nyckelperson i våra projekt - både när det gäller att säkerställa hög teknisk kvalitet och att skapa ett gott samarbete inom teamet och med våra kunder.
Du kommer att ingå i team som underhåller, optimerar, förbättrar eller bygger om produktionsanläggningar inom tillverkningsindustrin.
Ditt uppdrag blir bland annat att vara problemlösare och hjälpa våra kunder inom Mälardalen och Storstockholmsområdet att lösa akuta tekniska frågor och att skapa långsiktig lönsamhet. Arbetet utgår från vår verkstad i Bålsta.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Installation, reparation, service och felsökning ute hos kund
Leda och fördela arbete för montageteamet vid större uppdrag
Samordning med projektledning och andra aktörer
Säkerställa att arbetet följer tidsplan och kvalitetskrav
Publicering
sdatum2025-08-29Profil
Vi ser att du som söker har högt fokus på att ge service i världsklass. Vi ser även att du uppskattar att arbeta i grupp men även självständigt arbete. Som person ser vi också att du är tekniskt kunnig, noggrann och van vid att ta egna initiativ och beslut
Skallkrav
Erfarenhet av reparationer och underhåll inom industri
Svetsutbildning eller kunna påvisa kunskap inom svetsning
Kunna läsa och förstå ritningar samt tillverka efter ritning
Heta arbeten
Körkort
Svenska i tal och skrift
Truckkort
Liftkort
Meriterande
Rope access
Gymnasial utbildning inom underhållsteknik
Erfarenhet av att leda arbetslag/team
Hos oss på 2CON får du mer än bara ett jobb - du blir en viktig del av ett litet, familjeägt företag med lång erfarenhet och stark sammanhållning.
Vi erbjuder:
• En varierad och utvecklande roll med tekniska utmaningar inom både mekanik och automation
• En familjär arbetsmiljö där beslutsvägarna är korta och där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka
• Stabilitet och trygghet i ett företag med över 35 års erfarenhet i branschen
• Möjlighet till personlig och teknisk utveckling, med stöd från erfarna kollegor
• Ett brett kundspann inom tillverkande industri och logistik, med särskilt fokus på livsmedelsbranchen
• En komplett verkstad i Bålsta, där vi kombinerar service, innovation och hantverk i praktiken
Vi tror på teknisk skicklighet, engagemang och samarbete - och på att det ska kännas kul att gå till jobbet!Om företaget
2CON Sverige AB grundades 1989 av Jarmo Leskelä och Esa Sorvisto, med en vision om att leverera högkvalitativa tekniska lösningar och service till industrin. I takt med att företaget växte etablerades en komplett verkstad i Bålsta, och tidigt blev dryckesindustrin en av våra största kundgrupper. Med stort tekniskt kunnande, fexibilitet och ett tydligt kundfokus blev 2CON snabbt en uppskattad partner inom tillverkande industri och logistik.
År 2015 genomfördes ett generationsskifte då Jarmos dotter Katja Saranen tillsammans med sin man Henrik Saranen tog över verksamheten. Med dem i spetsen fortsätter vi att utvecklas , med samma hantverksskicklighet, men också med nya idéer och modern teknik.
Idag är 2CON ett komplett service- och teknikföretag som erbjuder specialisttjänster inom livsmedelsindustri, logistik, produktion och bygg. Vi arbetar med allt från förebyggande underhåll, felsökning, akuta reparationer och Rope Access, till avancerad konstruktion, projektledning och uthyrning av maskinutrustning.
Vi är stolta över våra rötter, men ännu mer över det vi åstadkommer tillsammans med våra kunder varje dag.Så ansöker du
Känner du att den här rollen passar dig? Skicka din ansökan redan idag - vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart rätt person dyker upp! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kent@2-con.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2-Con Sverige AB
(org.nr 556971-7134), https://www.2con.se/
Tegelbruksvägen 10 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kent Ploog kent@2-con.se 0738522290 Jobbnummer
9481618