Servicetekniker med inriktning släcksystem
Ragnarssons Brandservice Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Falköping Visa alla säkerhetsjobb i Falköping
2026-08-04
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragnarssons Brandservice Aktiebolag i Falköping
Ragnarssons Brandservice AB söker nu en Brandskyddstekniker med inriktning släcksystem som vill bli en viktig del av vårt team.
Vi är ett familjeägt företag med lång erfarenhet inom brandskydd. Varje dag hjälper vi företag och organisationer att skapa säkrare arbetsplatser genom service, dokumentation, utbildningar och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Hos oss är beslutsvägarna korta, vilket innebär att du får stort förtroende, eget ansvar och möjlighet att påverka hur vi arbetar och utvecklas.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som Brandskyddstekniker med inriktning släcksystem arbetar du brett med service, underhåll och installation av släcksystem och annan brandskyddsutrustning. Du ansvarar för att våra kunder får professionell service och trygga, brandsäkra miljöer att arbeta i.
Arbetet omfattar återkommande kontroller och underhåll av släcksystem i fastigheter, industrier, restaurangkök och fordon. Rollen är varierande och innebär till stor del självständigt arbete ute hos våra kunder. Du planerar och genomför dina uppdrag med stort eget ansvar och har en nära dialog med kunderna.Dina arbetsuppgifter
Service, kontroll och underhåll av brandskyddsutrustning.
Service och underhålla av gassläcksystem, kökssläcksystem och släcksystem för fordon.
Arbete med SBA, kontroller, uppföljning och dokumentation.
Teknisk felsökning samt montage och åtgärder.
Kunddialog, rådgivning och stöd i brandskyddsfrågor.
Brandskyddskontroller av arbetsfordon och arbetsmaskiner enligt SBF 127.
Medverkan i utveckling av rutiner, arbetssätt och tjänster.
Vem vi söker
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en praktisk roll där kvalitet och noggrannhet är avgörande, och där du får ta ansvar för hela uppdrag – från planering till färdigt arbete.
Du har ett intresse för brandskydd, uppskattar kundkontakt och trivs med att arbeta självständigt. Du är trygg i din kompetens, arbetar strukturerat och vill använda din erfarenhet i ett långsiktigt och kundnära sammanhang.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Meriterande
Erfarenhet av service, underhåll eller installation av släcksystem.
Erfarenhet av rörmontage.
Kunskaper inom elteknik.
Erfarenhet inom brandskyddsområdet, säkerhet, brandlarm.
Bakgrund inom räddningstjänsten eller inom brand och säkerhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi erbjuder trygghet och utveckling
Hos oss får du en stabil anställning och en vardag som är hållbar över tid.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst, måndag–fredag.
Tidbank.
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Åsarp utanför Falköping eller med utgångspunkt från något av våra lokalkontor i Borås eller Skövde.
Låter det här som en tjänst för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att intervjuer genomförs under ansökningstiden.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
David Wass
070-326 5101 eller david@ragnarssons.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragnarssons Brandservice Aktiebolag
(org.nr 556386-3850), http://www.ragnarssons.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragnarssons Brandservice AB Kontakt
VD
David Wass david@ragnarssons.se 070-3265 101 Jobbnummer
10021941