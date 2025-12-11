Servicetekniker Lund
2025-12-11
Vi söker en driven och engagerad servicetekniker för arbete i Lund med omnejd! I denna varierande och utvecklande roll kommer du att ansvara för service, underhåll, felsökning och reparationer, med målet att säkerställa att våra kunders truckar alltid håller högsta standard och prestanda. Om du letar efter en spännande utmaning där du får använda och utveckla din tekniska expertis fullt ut, och trivs med att arbeta både självständigt och i en dynamisk arbetsmiljö - då kan detta vara rätt roll för dig! Är du en problemlösare med ett praktiskt sinne? Tveka inte att söka.
Din roll
STILL söker en utekörande servicetekniker med placering i Helsingborg med omnejd. Din främsta uppgift att säkerställa driften hos kundernas totala truckflotta genom att serva, reparera och underhålla alla kundens truckar. Genom att förse våra kunder med spetskompetens inom el, diesel, hydraulik och mekanik ser vi till att hålla våra truckar rullande och på detta vis bidra till att nå högsta möjliga effektivitet och prestation i kundens produktion.
Dina styrkor
Du som söker har tidigare arbetat som servicetekniker i branschen eller med fordon i en teknisk miljö och vi ser gärna att du har arbetat med detta några år. Du har en god servicekänsla, är noggrann och ansvarstagande. Då arbetet innefattar en del arbete i datoriserade system krävs det även att du har god datorvana.
Hitta din plats i vårt lag
STILL är en världsledande leverantör av intralogistiska lösningar för truckar och lagerteknik. Vi ingår i koncernen KION Group som med cirka 40 000 medarbetare globalt är en av marknadens starkaste aktörer. Hos STILL Sverige får du tryggheten med att jobba inom en stor koncern kombinerat med lokal gemenskap, flexibilitet och korta beslutsvägar.
På STILL Sverige har vi kommit dit vi är tack vare våra grymma kollegor - vi är ett superlag! Vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. I Lund är vi ett glatt gäng som ställer upp för varandra.
Hos oss har du möjlighet att bli en nyckelspelare i ett växande företag där ditt arbete kommer ha ett stort inflytande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete i en mångsidig roll. Häng med oss på resan till toppen!
Vi letar efter key players, är du intresserad?
Vi ser fram emot din ansökan! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Regional Servicechef Syd, Dennis Persson, +46 706 240 347, dennis.persson@still.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Still Sverige AB
(org.nr 556006-8388)
224 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Still Sverige AB Jobbnummer
9640191