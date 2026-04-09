Servicetekniker lantbruksmaskiner
Är du en skicklig mekaniker med erfarenhet av diagnostik och reparation av entreprenad- eller lantbruksmaskiner?
OM TJÄNSTEN
Som mekaniker hos oss kommer du främst arbeta med att diagnostisera och reparera lantbruksmaskiner i vår verkstad. Vi söker en person som har några års erfarenhet av maskin- och fordonsservice och som förstår vikten av snabb och noggrann service.
VAD VI ERBJUDER
En omväxlande arbetsdag med mycket frihet under eget ansvar
Möjlighet till vidareutbildning internt och hos våra leverantörer för att hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken
En arbetsplats där du får vara en del av ett marknadsledande team
DIN PROFIL
För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara självgående, noggrann, ordningsam och ha en stark känsla för kundservice. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och kan hantera ett högt tempo.
MERITERANDE
Kunskaper i felsökning och reparation av mekanik, el och hydraulik
Datorvana, då du kommer att använda datorer för felsökning
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
B-körkort (obligatoriskt)
Är du redo för nästa steg i karriären?
Vill du vara en del av ett framgångsrikt och expansivt företag? Sök tjänsten idag och bli en del av vårt kompetenta och drivna team!
Vi ser fram emot att höra från dig!
UPPLYSNINGAR
Niklas Sandin, Verkmästare, 0500-42 43 35
Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet
Välkommen till www.axima.se
ANSÖKAN
Ansök genom att fylla i formuläret, urval sker löpande!
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
https://www.axima.se/jobba-har/
Kåsatorpsvägen 2 541 34 Skövde
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde Kontakt
Patrik Kvarndal 0705-482836
9845986