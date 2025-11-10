Servicetekniker kyla/ventilation Malmö
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Vill du arbeta på ett modernt företag som vill ta vara på din kompetens och se till att du får stora utvecklingsmöjligheter? Tycker du om att arbeta i en bra arbetsmiljö och med trevliga arbetskamrater? Vi kan ha jobbet för dig!
Vi söker en erfaren servicetekniker inom kyla/ventilation som vill bli en del av vårt växande team i Malmö! Teamet har ett nära samarbete med varandra och jobbar med driftuppdrag/serviceuppdrag till kunder där vi har teknikgrenar såsom teknisk förvaltning, drift, ventilation, VS, kyla, el, automation samt styr och regler. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp med nära samarbete med varandra.
Du får möjlighet att jobba med
Som servicetekniker inom kyla/ventilation på Caverion hjälper du våra kunder med deras kyl-och ventilationssystem. Du arbetar med allt från felsökning, reparation till förebyggande underhåll. Arbetet innebär ett stort eget ansvar där du planerar och utför uppdrag på plats hos kund, du tar dig mellan uppdragen i en av våra servicebilar. Vi ser att du är självgående, noggrann och kundfokuserad. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik med problemlösning och tycker om att ta ansvar för hela processen - från första kundkontakt till färdig lösning.
Du kommer också att arbeta med:
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
• Optimering av befintliga system för energieffektiv drift
• Kundkontakt och teknisk rådgivning
• Uppföljning och återrapportering
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-11-10Bakgrund
• Utbildning inom kyla/ventilation, alternativt motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
• Flerårig erfarenhet som servicetekniker inom kyla/ventilation
• Innehar kylcertifikat kategori 1 (obligatoriskt)
• Goda kunskaper i styr- och reglerteknik
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med fastighetsautomation
• El-behörighet eller utbildning inom el
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
OBS: Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
