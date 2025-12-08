Servicetekniker Inom Elfordon - Shift Electric Mobility AB
Shift Electric Mobility AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle Visa alla maskinreparatörsjobb i Gävle
2025-12-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shift Electric Mobility AB i Gävle
, Järfälla
, Norrköping
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa och utökar därmed vår närvaro för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster. Nu söker SHIFT Electric Mobility AB efter en tekniker inom tunga elfordon till Gästrikland.
Kvälls och nattarbete förekommer i denna tjänst.
Om SHIFT Electric Mobility
Vi är ett entreprenörsbolag som driver omställningen till elektrisk mobilitet i Norden.
Med fokus på tunga elfordon säkerställer vi driftsäkerhet och prestanda för våra kunders bussar och lastbilar. Genom vår expertis och våra servicenätverk erbjuder vi tekniskt stöd och reservdelar till våra kunder över hela Norden
Våra värderingar - Dare, Care och Share - speglar vilka vi är och hur vi arbetar. Vi vågar tänka nytt och utmana det traditionella, vi bryr oss genuint om våra kunder och varandra, och vi delar med oss av vår kunskap för att tillsammans skapa hållbara lösningar för framtiden
Din roll som tekniker inom elfordon
En typisk arbetsdag innefattar service, felsökning och reparationer av tunga elfordon. Du utgår från din hemadress och reser ut till kunden för att erbjuda teknisk support. Du servar, felsöker, reparerar och förbättrar deras fordon. Under hela processen har du huvudansvaret för kommunikationen med kunden, och ser till att de ständigt är uppdaterade om status och förväntad tidsplan för reparationen av deras fordon.
Som servicetekniker för tunga elfordon kommer du att ansvara för:
Felsökning och reparation av tunga elfordon. Både mekanik och elektronik
Utföra olika servicekampanjer
Genomföra leveransinspektioner på nya fordon
Reparera och byta reservdelar
Rapportering och administration.
Vem är du?
Vi känner dig inte än, men vi ser fram emot att lära känna dig!
En av framgångsfaktorerna i denna roll är att vara en person som brinner för service och har ambitionen att ge våra kunder en förstklassig upplevelse. Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta mycket självständigt, men med ett starkt team bakom dig, Stundtals kommer du även arbeta tillsammans med kollegor i närområdet. Därför är det viktigt att du trivs med att arbeta på egen hand, men också har förmågan att samarbeta effektivt när det behövs.
Som ett entreprenörlett bolag är det korta och snabba beslutsvägar. Detta innebär att man kommer ha mycket personligt ansvar och man behöver vara flexibel i planering och arbete.
Andra krav för rollen inkluderar:
Arbetslivserfarenhet och kunskap som mekaniker, helst inom tunga fordon
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper inom ellära och felsökning
Tidigare erfarenhet av elfordon eller utbildning inom området är en fördel, men inte ett krav.
B-körkort
Din expertis som tekniker är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Lika viktigt är vår gemensamma passion för fordon, som driver allt vi gör!
Din ansökan
Vill du bli en del av vårt grymma team? I så fall kan du ansöka genom att skicka ditt CV till oss. Om du har några ytterligare frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rekryterings & HR-chef: erica.lindau@shiftemobility.com
.
Bra att veta:
Tjänsten är en tillsvidareanställdning, heltid (Vi tillämpar alltid 6 mån provanställning för alla våra positioner)
Arbetet är dagtid, kväll/nattarbete förekommer
Placering, du servar våra kunder i ditt primära område som är Gästrikland. Resor utanför regionen förekommer
Startdatum, omgående enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shift Electric Mobility AB
(org.nr 559144-0499), https://www.shiftemobility.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erica Lindau erica.lindau@shiftemobility.com Jobbnummer
9634413