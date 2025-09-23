Servicetekniker för träningsmaskiner
2025-09-23
Vi söker en servicetekniker för IKSU:s gym- och träningsutrustning där du är en del av vår drift- och fastighetsorganisation.
Jobba med oss
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete tillsammans med kollegor som brinner för sitt arbete, stöttar varandra och har nära till skratt. Du får arbeta i en unik och spännande miljö med IKSU:s fyra anläggningar - IKSU sport, IKSU spa, IKSU plus Öbacka och IKSU plus Hedlunda.
Dina främsta uppgifter
Som servicetekniker för anläggningarnas gym- och träningsutrustning är du en del av vår drift- och fastighetsorganisation.
Dina ansvarsområden:
Hantering av felanmälningar och serviceärenden på vår träningsutrustning.
Planering och utförande av förebyggande service av träningsutrustning inklusive konditionsmaskiner.
Felsökning och reparation av alla typer av träningsutrustning i både gym och gruppträningsverksamhet.
Hantering av reservdelar, kontakt med leverantörer samt montering och flytt av utrustning. Det kan vara både planerade och akuta insatser.
Bistå verksamheten med teknisk kompetens vid inköp av ny utrustning.
Du kommer arbeta nära vår gymansvarig för planering, prioritering och utveckling i gymmet. Du samspelar också med gruppträning och våra drifttekniker inom fastighet och övriga kollegor. Du rapporterar till vår fastighetschef.
Arbetstid är dagtid, tjänstgöringsgrad 100%. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Vi söker dig som är social och serviceinriktad. Du som trivs med praktiskt och fysiskt arbete där felsökning och problemlösning tillhör vardagen. Du värdesätter utveckling, håller dig uppdaterad inom dina ansvarsområden och gillar att bidra till vår utvecklande miljö.
Vi ser gärna att du har jobbat som servicetekniker, mekaniker eller annat liknande arbete. Det är en fördel om du har praktisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet med kunskap inom el och mekanik.
I rollen behöver du ta ett stort personligt ansvar och driva arbetet på egen hand. Du är kommunikativ, självgående och en lagspelare. Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du har god datorvana och B-körkort. Så ansöker du
Skicka din ansökan till ansokan@iksu.se
Sista ansökningsdag 2025-10-15.
Observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka därför in din ansökan redan idag eller hör av dig med frågor. Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten och dess innehåll är du välkommen att kontakta Johan Engström, fastighetschef
E-postadress: johan.engstrom@iksu.se
