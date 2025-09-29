Servicetekniker
2025-09-29
När du kliver in i Garantells produktionshall välkomnas du av ljudet från maskiner som arbetar för fullt.
Automatiserad produktion. Allt rullar på som det ska. Det ser enkelt ut.
Men bakom kulisserna arbetar tekniker (med oljiga händer) hårt för att lösa eventuella maskinfel. Potentiella problem fixas innan de uppträder. Tekniker är ju faktiskt som doktorer, fast patienterna är maskiner. Har du lust att bli en av våra tekniker?
Vilka är vi?
Garantell, som tillhör Troax-gruppen, är ett företag som skapar och tillverkar avancerade trådnätlösningar. Vi tror på att förenkla människors vardag. Och nej, vi är inte felfria. Vi är självkritiska, älskar att gå utanför vår trygghetszon och litar på människor. Du behöver alltså inte vara perfekt, men entusiastisk!
Din vardag på Garantell
I rollen som servicetekniker arbetar du och dina kollegor med allt förekommande underhåll av våra maskiner på Garantell. Dessa maskiner är automatiska och de flesta är egenbyggda. Du får därför stora möjligheter och även utmaningar att sätta dig in i att felsöka och kontinuerligt underhålla olika typer av maskiner.
Ditt arbete kommer i huvudsak vara:
Underhåll av maskiner
Förebygga och förbättra arbetet tillsammans med ditt team och produktionsledare
Dokumentation enligt gällande krav och regelverk
Utbilda kollegor inom enklare operatörsunderhåll
Effektiviseringar och avvikelserapportering
Det behöver kanske inte påpekas men våra maskiner måste ständigt vara i drift - varje minut av varje dag, fem dagar i veckan. Du kommer att arbeta i en utmanande miljö där flera maskiner bildar komplexa automationslinjer som styrs av det övergripande kontrollsystemet för produktionen.
Du behöver alltså vara mer än en mekaniker som löser problem. Du behöver även vara en fena på underhåll så att vi undviker produktionsstopp. Du kommer att arbeta dagtid, men finnas i beredskap enligt rullande schema för att garantera en stabil produktion.
Du har teknisk utbildningsbakgrund samt industri - och verkstadsvana. Du har god datavana och behärskar svenska i tal och skrift.
Som person är du noggrann och strukturerad och har stark känsla för kvalitet. Du är trygg i att fatta beslut på egen hand. Då dina kontaktytor spänner över hela produktionen behöver du ha ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt och du är en social person som trivs med att samarbeta.
Urvalet kommer att ske löpande så tveka inte att slänga in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
