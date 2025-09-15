Servicetekniker
2025-09-15
Dentalservice, Folktandvården
Är du servicetekniker eller drifttekniker och vill arbeta med ett högre syfte, och därmed bidra till folkhälsan? Tycker du om stor frihet, mycket ansvar och många kontaktytor? Då kanske jobbet som servicetekniker hos Folktandvården inom Region Jönköpings län är ditt blivande jobb.
Rollen som servicetekniker
Som servicetekniker hos oss arbetar du med förebyggande och avhjälpande underhåll av medicinteknisk utrustning på Folktandvårdens tandvårdskliniker. Du har stora kontaktytor och för dagligen dialog med bland annat klinikledningar, samarbetspartners och leverantörer. Tillsammans med verksamheten planerar du service och underhåll av utrustning. Vår enhet har även ansvar för och följer upp köpta tjänster från underleverantörer.
Våra servicetekniker utgår från Jönköping men då vi servar kliniker i hela Jönköpings län ingår resor inom länet i ditt dagliga arbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Din blivande arbetsplats
Folktandvårdens dentalservice är första linjens service för alla förekommande medicintekniska utrustningar och hos oss arbetar i dag tre servicetekniker. Nu behöver vi utöka enheten med ytterligare en servicetekniker till vårt team. Då dentalservice är en liten enhet är det viktigt att alla tar stort eget ansvar, samtidigt som friheten i jobbet är stor.
Om du är ny inom tandvårdsområdet kommer du att få en grundlig introduktion till arbetet. Du deltar även regelbundet i utbildningar kring utrustningen hos våra leverantörer.Publiceringsdatum2025-09-15Profil
Vi söker dig som är servicetekniker eller har erfarenhet av att ha arbetat med medicinteknisk utrustning. Du har troligtvis en serviceteknisk eller driftteknisk utbildning med någon påbyggnadsutbildning. En annan lämplig bakgrund kan vara att ha erfarenhet av service av vitvaror och storköksutrustning.
För arbetet krävs god datorvana, vilken bland annat används i felsökningssyfte.
Då resor inom Jönköpings län är en naturlig del i ditt uppdrag som servicetekniker är körkort med lägst behörighet B ett krav för tjänsten.
Som servicetekniker hos oss får du ett fritt arbete under eget ansvar. Du har förmåga att arbeta självständigt och du planerar ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt. Som person är du lyhörd och flexibel. I din roll möter du dagligen människor i olika situationer varpå tjänsten ställer höga krav på att du är serviceinriktad och kommunikativ samt har lätt för att samarbeta.
Eftersom kravet på att kommunicera och att dokumentera serviceinsatser är högt behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har också goda kunskaper i engelska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett fritt och samtidigt ansvarsfullt arbete där du är med och bidrar till folkhälsan.
Vi inom Folktandvården värnar om våra medarbetares hälsa och har därför ett förmånligt friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år. Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du tillgång till ännu fler förmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Ostermark, enhetschef för dentalservice, 070-511 12 81.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2025. Vi planerar att genomföra intervjuer vecka 42-43.
Välkommen med din ansökan!
Folktandvården är en del av Region Jönköpings län. Vårt viktiga folkhälsouppdrag handlar om att bidra till en god munhälsa, hela livet i hela länet. I verksamheten finns 26 allmäntandvårdskliniker utspridda i länet samt specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen, med nio olika specialistområden. Folktandvården verkar i ett expansivt län, där Region Jönköpings län tar sin del av ansvaret för att genom satsningar inom bland annat kultur och näringsliv verka för ett bra liv i en attraktiv region.
Vi ser mångfald som en styrka och något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Tillsammans är vi en stor kraft.
Mer information om Folktandvården hittar du www.rjl.se/folktandvarden
Du hittar oss även på Facebook, Linkedin och Instagram. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T251/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9507610