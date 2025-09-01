Servicetekniker
2025-09-01
Är du en driven och erfaren servicetekniker inom teknik, mekanik, el och maskinstyrning? Vill du arbeta i en central roll där dina tekniska kvaliteter kommer fram? För kunds räkning söker vi just nu en servicetekniker, ansök idag!
I rollen som servicetekniker kommer du vara en nyckelperson för att säkerställa effektiva och trygga lösningar åt entreprenörskunder inom mark & anläggning. Du arbetar självständigt med montage, service och reparation av maskinstyrning och mätutrustning - och fungerar som ett viktigt tekniskt stöd till både kunder och säljavdelningen.
I rollen kommer du att arbeta med:
Utföra montage, service och teknisk support i fält
Fungera som tekniskt säljstöd inom regionen
Ansvara för lager och servicefordon
Hantera rapportering, fakturering och garantiärenden
Återkoppla till kund samt utbilda vid montage
Dokumentera arbeten enligt rutiner
För att lyckas i rollen har du:
2 år gymnasieutbildning verkstadsteknisk alt fordon el liknande / alt. 5 års erfarenhet av liknande yrken efter utbildning
Erfarenhet inom mark och anläggning
Grundläggande kunskaper i svenska engelska tal/skrift.
Hantera Windows/Android dator/padda inklusive Office programvaror
Vana vid maskiner gräv/last, kunna flytta, gräva byta skopa osv
Vår kund erbjuder dig:
Flexibel arbetsvardag med stort eget ansvar
Kollegialt stöd och stark gemenskap
Sociala aktiviteter, varje år organisera ett par aktiviteter och fokuserar på att främja lagarbete och gemenskap.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se. +46 70 855 62 61. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
