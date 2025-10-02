Servicetekniker - Södertälje
2025-10-02
Är du en flexibel mekaniker med en passion för problemlösning och underhåll av maskiner och fordon? Vi söker nu en mekaniker till vår kund i Södertälje som vill vara med och säkerställa att anläggningens fastighet, maskinpark och fordon fungerar i toppskick.
Om rollen: Som servicetekniker kommer du att ha en nyckelroll i att minimera stopptider och säkerställa att allt från maskiner till fastighetens utrustning fungerar optimalt. Du kommer även att ansvara för att hålla ordning i förråden och att alla reservdelar och förnödenheter finns tillgängliga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig tillsyn av maskiner och fordon samt rapportering och eskalering vid behov.
Ansvara för förrådshantering och säkerställa att ordning och reda upprätthålls.
Kontroll och beställning av reservdelar.
Löpande underhåll av maskiner och fordon, inklusive att planera och utföra långsiktigt underhåll.
Utföra första insatsen vid maskinhaveri och vid behov kontakta extern leverantör.
Medverka i interna revisioner och besiktningar av anläggningens utrustning och faciliteter.
Handleda och utbilda operatörer och fordonsförare i hantering och underhåll av maskiner och fordon.
Ansvara för renhållning i lokaler och snöröjning på området.Publiceringsdatum2025-10-02Kompetenser
Giltiga körkort för samtliga fordon och utrustningar inom anläggningen, truckkort A, B, C2, skyliftkort och städmaskinskort.
Erfarenhet av att svetsa och inneha Heta Arbeten utbildning.
Goda kunskaper inom maskinunderhåll och förmåga att lösa tekniska problem.
Erfarenhet av att arbeta med återvinning och hantering av skrotat material.
Vi söker dig som:
Är strukturerad och ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
Har en god kommunikationsförmåga och trivs med att handleda och utbilda kollegor.
Är flexibel och kan ta dig an både planerade och akuta uppgifter.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom fastighet- och parkskötsel är ett plus.
Välkommen att söka denna spännande tjänst och bli en del av vårt team!
Arbetstider: 7-16 måndag - fredag
Lön: Konkurrenskraftig
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Simplex, Södertälje Jobbnummer
9537750