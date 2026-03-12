Servicesäljare Mercedes-Benz Uddevalla
Hedin Automotive Göteborg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uddevalla
2026-03-12
Hedin Automotive söker nu två servicesäljare till vår anläggning i Uddevalla. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära både kund och verkstad och som trivs med att vara den naturliga länken som håller hela serviceprocessen samman. Du är ansiktet utåt mot kunden samtidigt som du leder och koordinerar det dagliga arbetet för våra tekniker.
Som servicesäljare hos oss ser du till att kunden får en trygg, tydlig och professionell upplevelse genom hela verkstadsbesöket. Du tar emot kunder både på plats och via telefon, hanterar bokningar, beskriver åtgärder på ett pedagogiskt sätt, förklarar tidsramar och håller kunden informerad under hela processen. Samtidigt ansvarar du för att planera, prioritera och fördela teknikerresurser så att arbetet flyter på effektivt och håller hög kvalitet.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning, gärna fordonsinriktad, eller motsvarande relevant bakgrund
Erfarenhet från serviceorienterade arbetsuppgifter med mycket kundkontakt
Förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende hos både kunder och kollegor
God datorvana samt trygghet i att hantera kunddialog via telefon
Förmåga att skapa struktur, hålla många processer igång samtidigt och fatta beslut
En naturlig känsla för service och en vilja att alltid hitta den bästa lösningen för kunden
B-körkort
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete med Mercedes-Benz eller andra premiumvarumärken
Har erfarenhet av arbetsledning, exempelvis i verkstad eller teknikerteam
Det här är en roll för dig som gillar variation, ansvar och att vara mitt i händelsernas centrum. Hos oss blir du en viktig del av ett team som värdesätter kvalitet, samarbete och ett genuint engagemang för kunderna.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://careers.hedinautomotive.se
Brunegårdsvägen 5 (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA
