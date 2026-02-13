Servicerådgivare Skövde
2026-02-13
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Som servicerådgivare hos oss är du företagets ansikte utåt och spindeln i nätet.
Du tar emot våra kunder, följer dem genom deras serviceprocess samt ger stöd och vägledning. En stor del i ditt arbete är att alltid få kunden att känna sig välkommen och att de är en positiv upplevelse rikare efter sitt besök hos oss. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att i våra system digitalt bygga service och reparationer samt boka in våra kunders bilar i verkstaden, ta emot och lämna ut bilar, prissätta jobb samt ringa kunder med prisförslag. Du kommer även att bedöma garantianspråk, försäkringsärenden, bearbeta kundreklamationer och vägleda kunderna. Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg tillsammans med telefon. I ditt arbete verkar du för att verkstadens produktivitet och drift optimeras.
Vi söker dig som har erfarenhet från ett serviceyrke och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du är van att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt och du är lösningsorienterad. Vidare tror vi att du har ett engagemang och en stark personlig integritet. Vi tror att du är bra på att driva ditt arbete självständigt och på att slutföra det du har påbörjat. Som person har du ett resultatfokus och strävar efter att utveckla dig själv, rollen och ditt team.
I rollen som servicerådgivare möter du dagligen kunder i våra bilhallar, på telefon och i mail. Du kommer att arbeta med marknadsledande varumärken och den senaste tekniken i bilarna, t.ex. uppkopplade bilar, appar samt elektrifierade bilar. Detta ställer krav på ditt tekniska kunnande och intresse.
Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av driv, integritet och hållbarhet. Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa. Tillsammans på Toveks Bil vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör. Vi tror att du som passar in hos oss är en lagspelare och mån om att både du och dina kollegor gör ett bra jobb tillsammans.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Skövde
Omfattning: heltid, tillsvidare
OM FÖRETAGET
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toveks Personbilar AB
