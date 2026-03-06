Servicerådgivare/kundmottagare
2026-03-06
Har du erfarenhet av kundbemötande och vill bli en del av kundmottagningen på Biltrean - Toyota Norrtälje? Nu förstärker vi vårt team av servicerådgivare/kundmottagare och söker dig som är en positiv och utåtriktad person som brinner för god service. Du blir en del av ett tryggt och öppet företag som ser fram emot att träffa sin nya kollega!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som servicerådgivare på kundmottagningen kommer du att vara ett av våra glada ansikten utåt mot våra kunder. Du ingår i ett team av fem personer och ni tillsammans är nyckelpersoner i relationen mellan verkstadstekniker och kund. Till er hjälp har ni även en verkstadschef. Du har telefon och dator som dina arbetsredskap i kombination med personlig kundkontakt med de kunder som kommer in till oss.
För oss är god service A och O. I din roll som servicerådgivare/kundmottagare ansvarar du för att skapa en positiv kundupplevelse genom hela serviceprocessen - från bokning till utlämning av bilen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Ta emot och lämna ut bilar som varit på vår serviceverkstad
Bokning via webb, telefon, chatt och vid disk
Försäljning av service & reparationer
Hantering av garantiärendenProfil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av ett serviceyrke där kunden står i centrum, gärna från en roll där du även arbetat med försäljning. Har du tidigare erfarenhet som servicerådgivare/kundmottagare i bilbranschen är det ett plus. Du är en duktig administratör med goda datorkunskaper och trivs med att arbeta strukturerat i olika system. B-körkort är krav för tjänsten, likaså goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person har du förmågan att ge service utöver det vanliga och bemöter alltid kunden med ett leende. Du har ett positivt förhållningssätt och ser problem som utmaningar. Som kollega ser vi att du är en lyhörd och flexibel lagspelare med fokus på goda resultat och kundrelationer, och du har dessutom ett tekniskt intresse.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett tryggt, varmt och öppet familjeföretag som värnar om våra anställda och teamkänslan. Vi jobbar mycket med personalevent och strävar alltid efter en god arbetsmiljö med bra sammanhållning. Du blir snabbt en i gänget av positiva medarbetare som tar hand om varandra. Som anställd erbjuds du även andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och ett fördelaktigt bilägande. Övrig information
Tjänsten är på heltid tillsvidare med sex månaders provanställning. Arbetstiderna är dagtid.
Storstensvägen 7, Norrtälje
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Wilma Barthelsson, Jobbet.se, 070-4661669 eller Hanna Koponen, Jobbet.se, 073-5920393.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Några års erfarenhet av ett serviceyrke där kunden står i centrum
Duktig administratör och goda datorkunskaper
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av försäljning
Erfarenhet från liknande roll inom bilbranschen
Om arbetsgivaren - Biltrean
Biltrean är ett familjeägt företag i tredje generationen och har varit Toyota-återförsäljare sedan 1973. Under 2024 förvärvades Börje Johansson Bilservice AB, som precis som Biltrean är ett 50-årigt familjeföretag och återförsäljare av Toyota.
Biltrean har idag tre fullservicelokaler belägna i Uppsala, Norrtälje och Åkersberga. I våra lokaler finns den senaste tekniken och aktuella utbildningar för att assistera våra kunder i allt från bilköp till service och skadehantering.
