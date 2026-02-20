Servicerådgivare
Unicar Bilservice i Kungälv AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kungälv Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kungälv
2026-02-20
Som servicerådgivare handlar allt om relationer, såväl nya som befintliga. Du ger personlig service från första kontakten till sista körda milen. Vi skapar långsiktiga relationer med fordonsägaren och gör det tryggt, roligt och enkelt längs vägen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in kunders bilar för service- och reparationstider via telefon och mail samt ta emot och lämna ut bilar. Du kommer även att bedöma garantianspråk, bearbeta kundreklamationer och vägleda kunderna i tekniska frågor samt prissätta och fakturera utförda arbeten.
Du har även ett ansvar för att verkstadens produktivitet och drift optimeras.
Vi vill också att du är med och bidrar till att utveckla vår verksamhet för att nå bästa kundupplevelse och effektivitet.
För att fungera i rollen behöver du vara ansvarsfull, strukturerad, noggrann och ha lätt för att samarbeta i team. Du är lyhörd och vet vad du behöver göra för att skapa en god relation med kunden och tillgodose dennes behov.
Du kommer arbeta i ett aktivt team som skapar glädje och delaktighet. Hos oss kommer du kontinuerligt utbildas och vidareutvecklas i din roll.
Vi arbetar med Kia, Hyundai och Mitsubishi.
Krav: B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@unicar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unicar Bilservice i Kungälv AB
Bultgatan 20 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
