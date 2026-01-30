Servicepersonal till tillsynsgruppen
Vi är glada över ditt intresse för att jobba som servicepersonal inom arenor och sporthallar i Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Våra olika arenor och sporthallar är livliga platser för dagliga träningar och aktiviteter. Vi ansvarar för ett 40-tal anläggningar som används för en mängd olika sporter och träningsformer. På dagtid används hallarna ofta för skolverksamhet. Kvällar och helger är det föreningar, företag och privatpersoner som nyttjar anläggningarna för träningar och matcher. Hallarna är utrustade med allt som behövs för olika idrotter.
Här finns oändliga möjligheter tack vare det stora antalet hallar, lokaler, ytor samt förmågan att kunna förvandla hallarna till det som önskas, oavsett det handlar om idrott eller andra arrangemang.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du främst arbetar med att stödja idrottsarrangemang, träningar, mässor, konserter, konferenser och andra event. Du kommer att utföra många tekniska arbetsuppgifter inklusive planering och hantering av passagesystem. Dessutom ansvarar du för tekniska installationer och hjälper kunder genom att tillhandahålla teknisk expertis. Rollen innefattar även att utföra enklare reparationer och att snabbt lösa uppkomna problem.
Arbetet är periodvis fysiskt krävande och du kommer att vara aktiv och i rörelse stora delar av dagen. Du blir en del av ett sammansvetsat team om fyra personer, där samarbete är en viktig del av vardagen. Arbetsdagen startar vid Luleå Energi Arena, men hela kommunens anläggningar kommer att bli ditt arbetsområde.
Arbetet innebär varierande arbetstider enligt schema med tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är tekniskt lagd
• kan arbeta obehindrat på svenska eller engelska
• har giltigt B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet från föreningslivet
• brandutbildning
• utbildning inom mobila arbetsplattformar
För att lyckas och trivas i rollen krävs det att du är en driftig och utåtriktad lagspelare som trivs i en verksamhet med fokus på ständiga förbättringar. Som servicepersonal är det viktigt att du har ett genuint intresse för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra användare. Du är flexibel, lugn och har god problemlösningsförmåga. Vidare ska du kunna bidra med stöd inom service och underhåll.
Eftersom service och kundnytta är centrala delar av vår verksamhet fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Andreas Eriksson andreas.eriksson@lulea.se 0920-455763 Jobbnummer
9713272