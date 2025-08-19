Servicepersonal till Haninge hemtjänst sökes
2025-08-19
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Vi söker just nu en servicepersonal som utför städning, tvätt och fönsterputs hos våra hemtjänst och RUT-kunder.
Krav: B körkort
Dina arbetstider kommer vara från kl 8.00-16.30 mån-fre.
Det är viktigt att du kan tala och skriva svenska.
Vi erbjuder kollektivavtal med alla försäkringar och konkurrenskraftiga löner samt friskvård. Din arbetsplats kommer bli Haninge.
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Tjänsten tillsätts omgående, intervjuer sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507), https://www.assistansporten.se Arbetsplats
Assistansporten Jobbnummer
9464986