Servicepersonal

2026-03-13
Moga Returen är Svenljunga kommuns återvinningscentral som invigdes i början av 2020. På Moga Returen kan boende och företag lämna förpackningar, el-avfall, grovavfall och farligt avfall. Moga Returen är en modern anläggning som vi är väldigt stolta över. Vår strävan i verksamheten är att bidra till en mer hållbar avfallshantering med avseende på både miljön och plånbok. I en tid då vi behöver bli mer cirkulära gör vi det tillsammans och alla medarbetare är viktiga på den resan. Moga Returen är en del av avfallsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalt är vi 7 engagerade medarbetare som i olika roller arbetar för avfallsverksamheten.
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Moga Returen erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter. En viktig del är att på ett pedagogiskt sätt guida besökande kunder att lämna rätt avfall i rätt fraktion och svara på deras nyfikna frågor. Du tar emot, kontrollerar och rapporterar farligt avfall. Andra uppgifter är att se till att anläggningen hålls städad och utföra underhållsåtgärder av anläggningen och annan utrustning. Det förekommer en hel del kontakter med entreprenörer t.ex. för att beställa hämtning av olika typer av avfall på anläggningen. Moga Returen är även utgångspunkt för kommunens kärlservice som innebär att byta sopkärl hos våra kunder eller reparation och underhåll av kärl som redan står ute hos kunderna.Kvalifikationer
Vi tror att du gillar att träffa människor, har en stor social förmåga, trivs med att arbeta i team men äger också förmågan att arbeta självständigt och har ett stort intresse för ett cirkulärt samhälle där vi använder resurser på ett klokt sätt. Som person är du praktiskt lagd och tar ansvar för att arbetsuppgifter blir gjorda.
Arbetet kräver en god datormognad då vi använder flera olika digitala verktyg i det dagliga arbetet. Du har körkort B för manuell växellåda.
Du ska behärska svenska i tal och skrift.
Har du behörighet för hjullastare eller truck, erfarenhet av att sortera farligt avfall är det meriterade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättningen av tjänsten.
