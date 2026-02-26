Servicenow Plattformsutvecklare - Csdm Cmdb
Eccera Professionals AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren ServiceNow plattformsutvecklare som vill vara med och vidareutveckla en verksamhetskritisk plattform i ett engagerat och kompetent ServiceNow-team. Här får du arbeta med plattformens långsiktiga hälsa, arkitektur och vidareutveckling i en miljö där kvalitet, säkerhet och stabilitet står i fokus.
I rollen som ServiceNow-utvecklare arbetar du nära både verksamhet och teknik. Du bidrar i allt från kravanalys och arkitektur till utveckling, felsökning och förvaltning av plattformen.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Skapa och förvalta Business Rules, Client Scripts, Script Includes, ACL:er, integrationer m.m.
Utveckla, konfigurera och felsöka flöden i olika delar av ServiceNow-plattformen
Analysera verksamhetskrav och omsätta dem till tekniska lösningar och specifikationer
Delta i workshops och dialoger med verksamhet och kund
Medverka i arkitekturdiskussioner för att bygga hållbara och långsiktiga lösningar
Arbeta med CMDB och CSDM som en central del av plattformens struktur Profil
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Gedigen erfarenhet av utveckling i ServiceNow-plattformen
Mycket goda kunskaper i JavaScript
Dokumenterad erfarenhet av CSDM och CMDB
Bred erfarenhet av integrationer
Erfarenhet av att leda eller delta i workshops och dialog med verksamhet/kund
Arbetat med förvaltning, felsökning och incidenthantering
Erfarenhet av uppgraderingar av ServiceNow
Erfarenhet av att implementera ServiceNow eller någon av dess moduler
Meriterande
Erfarenhet av arbete i On-prem / self-hosted-miljöer
ServiceNow-certifieringar, exempelvis:
Certified System Administrator (CSA)
Certified Application Developer (CAD)
Certified Implementation Specialist
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9765424