ServiceNow Arkitekt (IT)

Centric söker en erfaren ServiceNow arkitekt och konsult för att planera, designa och leverera implementeringar av ServiceNow i kundorienterade uppdrag. Det är en senior roll med huvudsakligt mål att som arkitekt rådgiva kunder om ServiceNow och erbjuda enkla, effektiva och hållbara lösningar. Den primära arbetsplatsen kommer att vara hos Centrics kunder inom Stockholmsområdet men rollen kan kräva både beredskap och resor inom Norden vid behov.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
• Bygga, etablera och leverera ServiceNow-implementeringar på kundens plats inom de nordiska marknaderna.
• Rådgiva senior kundledning om deras ServiceNow-lösningar för att adressera utmaningar inom tjänstehanteringsområdet.
• Att tillsammans med kundens IT-team hitta en lösning som är bäst lämpad för den aktuella kundsituationen samtidigt som den anpassas till kundens verktygsstrategi och framtida behov.
• Leda designen och implementeringen av ServiceNow-lösningar som en strategisk tjänstehanteringsplattform för kunden.
• Fungera som betrodd rådgivare för kunden i ServiceNow-frågor.
• Hjälpa till att förverkliga avkastningen på investeringen för kunden genom att erbjuda pragmatiska lösningar.
• Säkerställa att kundens behov och krav omvandlas till IT-krav som kan delas med utvecklingsteam med klarhet och förståelse.
• Kommunicera effektivt och tydligt förklara tekniska beslut för affärs- och teknikpartners.
• Analysera, fånga upp och driva potentiella förbättringar inom olika områden av plattformens implementering.
• Ge korrekta uppskattningar och leveranstider.
• Bidra med stark förståelse för integrationer med hjälp av inbyggda ServiceNow-plugins och vara ansvarig för att stödja och förbättra alla dataintegrationer.
• Granska och godkänna tekniska designspecifikationer skapade av ledande utvecklare.
Din profil och kvalifikationer
• Kandidat- eller masterexamen inom datavetenskap, informationsteknologi eller relaterat område.
• 8 års erfarenhet av ServiceNow-utveckling, varav minst 3 år i en arkitektroll.
• Djup förståelse för ServiceNow-plattformens kapaciteter, bästa praxis och implementeringsstrategier.
• Expertis inom JavaScript, HTML, CSS och integreringsteknik.
• Certifiering inom ITIL/ServiceNow Certified System Administrator/Certified Implementation Specialist - ITSM/ITOM krävs.
• Starkt ledarskap, kommunikations- och projektledningsförmågor.Dina personliga egenskaper
Du förväntas vara en skicklig kommunikatör som kan anpassa dig till olika nivåer inom organisationen och har utmärkta presentationsfärdigheter. Du är proaktiv och har en stark inriktning mot service i ditt arbete. Att leverera enastående kundvärde är en central prioritet för dig. Vi förväntar oss att du är självgående och har tillit nog att ta fullt ansvar för projekt och engagera kunderna. Du är en öppensinnad lagspelare som är villig att både lära och undervisa, och dela med dig av din kunskap till leveransteamet inom olika aspekter av ServiceNow.
Som inflytelserik person inom teamet driver du samarbete och fungerar som en naturlig förändringsledare. Genom att visa ledarskap genom exempel inspirerar du ditt team och dina kollegor, vilket skapar en högre grad av motivation. Dessa egenskaper värdesätter vi mycket eftersom vi har en öppen företagskultur som uppmuntrar till att ställa frågor och finna nya sätt att göra saker på.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
