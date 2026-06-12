Serviceminded receptionist till Solna Centrum! (deltid)
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-06-12
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Om tjänsten Middlepoint söker nu en driven och engagerad Service manager till receptionen i Solna centrum. Som receptionist i detta lokala köpcentrum får du arbeta i en trivsam och varm miljö där kundservice ligger i fokus. I denna roll ges du möjlighet till eget ansvar, utveckling och självständigt arbete i Solna centrums nyinredda reception - centrumets mittpunkt.
Tillsammans med din kollega har du det övergripande ansvaret över centrumets servicetjänster och besökarnas trivsel. Du arbetar större delen av dagen själv i receptionen, vilket förutsätter att du trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och initiativ. Självklart levererar du även högklassig service till alla kunder och besökare du möter!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hänvisa kunder och besökare samt svara på frågor
Telefon, växel- och mailhantering
Försäljning av presentkort
Registrering av medlemmar
Ansvar för mindre event och bokningar
Diverse administrativa uppgifter såsom dagsrapportering
I övrigt receptionsrelaterade arbetsuppgifter
Vem är du?
Du är en person som älskar att jobba med människor och att alltid ge det lilla extra till våra kunder. Du är van att arbeta självständigt och har ett lösningsorienterat arbetssätt när det dyker upp utmaningar. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att jobba med service sedan tidigare i någon form. Krav för tjänsten är att du talar flytande svenska och engelska.
Om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning Sysselsättningsgrad: 82,2% Arbetstider: Vardagar cirka 13.45-19.15 och 09.45-16.00. Varannan lördag cirka 09.45-17.15. Start: September Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
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Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901955-2051400". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9962258