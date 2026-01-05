Servicemedarbetare till Ringhals
2026-01-05
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet på Ringhals kärnkraftverk söker ISS medarbetare!
Vi söker servicemedarbetare till Ringhals för två olika typer av anställningar; anställning under revision samt längre anställningar till vår dagliga verksamhet. De tjänster vi söker personal till är sanering, lyft- och transportverksamhet sant tvätthantering av skyddsmaterial.
För revisionsanställda:
Arbetet är förlagt under veckodagar, helger, kvällar, nätter, enligt skiftschema,
Möjligheter till boende i anknytning till arbetsplatsen finns. Anställningsformen är visstidsanställning.
Revisionsdatum hos ISS Ringhals 2026
• Ringhals R3: 4 maj - 6 juli
• Ringhals R4: 2 september - 6 oktober
För anställda till ordinarie verksamhet:
Under perioden 2026-05-01 till 2026-10-06 är vi i behov av dagtidspersonal. Där kommer arbetstiden att vara förlagd under måndag - Fredag 07:00-15:30. Anställningformen är visstidsanställning, men det finns möjlighet till förlängning efter 2026-10-06.
Om tjänsten sanering
Sanering innebär flertalet förekommande arbetsuppgifter så till exempel. skurning, högtryckstvättning, dammsugning, nedtorkningar, sophantering, svets- och spoltältsbygge, systemrengörning, hantering av skogränser. Arbete på hög höjd, i trånga utrymmen och med helmask förekommer.
Om tjänsten tvätthantering/skyddsmaterial
Vi ansvarar för att säkerhetsställa att det finns ren och funktionsduglig skyddsmateriel att tillgå på angiven plats i anläggningen. Detta innebär hantering av skyddskläder, hjälmar, skor och påfyllning av förråd. Det förekommer även en del lokalvård som huvudsakligen utförs på kontrollerat område.
Om tjänsten lyft/transportverksamhet
Detta handlar om att utföra säkra lyft och transporter inom Ringhals. Arbetsuppgifterna innebär transporter av gods till och från anvisad plats inom kontrollerat och icke kontrollerat område samt flyttning av betongblock, apparater, komponenter och dylikt.
Krav är giltig och godkänd utbildning - KIKA, Grå, Grön & Gul (Krananvändare i kärntekniska anläggningar)
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Du ska vara serviceinriktad och positiv då all vår personal har daglig kundkontakt. Vårt servicebeteende betyder mycket för oss, varför det är extra viktigt att du känner detsamma.
Vi ser att med en positiv attityd och starkt ansvarstagande kan vi förutse och ta fram lösningar på vår kunds behov. Vi gör det enkelt genom att arbeta säkert och komma med förslag till förbättring. Att hålla vår kund kontinuerligt informerad om arbetets utveckling och framdrift är för oss en självklarhet.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete på kärnkraftverk. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket. B-körkort är meriterande. Ytterligare ett krav är att du har fyllt 18 år. Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Eftersom arbetet utförs vid Ringhals kärnkraftverk kommer läkarundersökning och drogtest behöva utföras. Samtlig personal på Ringhals behöver även genomföra en godkänd säkerhetsprövningsintervju.
Ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan dock senast den 2026-01-31.
I din ansökan bifogar du CV samt personligt brev. Vid frågor vänligen kontakta Fredrik Persson via mail: Fredrik.Persson@se.issworld.com
Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
