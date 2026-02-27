Servicemedarbetare till Pilbacken
2026-02-27
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
, Kalmar
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) ett av fyra områden inom Socialförvaltningen. Vår verksamhet med ca 200 anställda och omfattar boende och daglig verksamhet. Vi samverkar i olika frågor med diverse områden, förvaltningar, region och myndigheter. Hos oss är värdegrunden viktig - den präglar allt vi gör och fungerar som vår ledstjärna.
Nu söker vi en servicemedarbetare till Pilbacken, ett LSS-boende med inriktning mot psykiatrin. Som servicemedarbetare kommer du utföra serviceinsatser för att frigöra tid för vårdpersonal som istället kan tillägnas brukarna.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som servicemedarbetare arbetar du i nära samarbete med omvårdnadspersonal och utför serviceinsatser som inte kräver vårdutbildning. Stor vikt läggs på att tillsammans med omvårdnadspersonalen skapa en trivsam boende- och måltidsmiljö för brukarna. Tjänsten gäller 70-100%.
I arbetet ingår bland annat:
* Städning av gemensamma utrymmen
* Mat- och livsmedelshantering
* Matlagning, servering, disk samt sophantering
* Slutstädningar, smittstädning samt hantering av tvätt kan förekommaKvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lokalvård, restaurangbranschen eller annat serviceyrke. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Som servicemedarbetare är du ansvarstagande, initiativrik, noggrann och serviceinriktad. Du behöver vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta med både brukare och arbetskamrater. Du förstår vikten av att sätta verksamheten i fokus genom att vara flexibel och ha ett varmt bemötande i arbetet. För oss är det självklart att du gillar att arbeta i en verksamhet med högt tempo där arbetsglädje står i fokus.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Löpande rekrytering sker så ansök redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Kontroll av egna uppgifter. Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
Språktester kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer om språktester här: https://www.oskarshamn.se/rekryteringsprocessen
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
