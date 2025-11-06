Servicemedarbetare till OKG
ISS Facility Services AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Oskarshamn
2025-11-06
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du vara en del av en samhällsviktig verksamhet där säkerhet, noggrannhet och samarbete står i centrum?
Inför vårens revision på OKG i Oskarshamn söker vi flera engagerade och ansvarstagande medarbetare till OKGs revison 2026 mellan 26 mars till 22 maj 2026, med möjlighet till förlängning.
Som en del av vårt serviceteam på OKG blir du en viktig kugge i arbetet med att skapa och upprätthålla en säker miljö under revisionen.
Sanering, Lyft och FME sker främst inom kontrollerat område dvs. att strålning finns i dessa utrymmen. Lokalvård sker endast på okontrollerad sida.
Arbetstiderna varierar och det finns möjlighet att arbeta både dagtid och skiftgång, beroende på behov och uppdrag.
Även om uppdraget är tidsbegränsat öppnar det dörrar till mycket mer.
ISS samarbetar med flera av Sveriges kärntekniska anläggningar, och för rätt person finns goda möjligheter att:
delta i kommande revisioner på andra kärnkraftverk,
bygga värdefull erfarenhet inom kärnteknisk miljö,
och på sikt etablera sig på OKG eller andra anläggningar i branschen.
Det här är med andra ord en chans att få in en fot i en unik och säkerhetskritisk verksamhet - där erfarenhet, samarbete och ansvar verkligen gör skillnad.
Våra olika tjänster
Sanering och dekontaminering innebär rengöring av allmänna ytor, komponenter, tankar, systemdelar, rör och ventiler från radioaktiv och konventionell nedsmutsning.
Traverförare, såsom säkra lyft, betongblock och komponenter inom anläggningen
(Krav: giltig och godkänd utbildning enligt KIKA - Blå, Grön & Gul,
FME-kontrollantuppgifter, där du förebygger och övervakar att främmande material (Foreign Material Exclusion) inte förs in i system, komponenter eller arbetsområden
• Luckvaktstjänst, med ansvar för att övervaka och registrera in- och utpassering vid arbete i slutna eller trånga utrymmen, samt säkerställa att säkerhetsföreskrifter och FME-rutiner följs
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete.
Du är en lagspelare med säkerhetstänk och trivs i miljöer där struktur och noggrannhet är viktigt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av sanering, industri- eller underhållsarbete
Har god fysisk förmåga
Behärskar svenska i tal och skrift
Har erfarenhet från kärnteknisk verksamhet (meriterande)
Meriterande utbildningar:
KIKA (travers), skydd och säkerhetsutbildning, Strålskydd i praktiken, truckkort, lift, fallskydd samt tidigare erfarenhet av FME-arbete eller luckvaktstjänst.
Din ansökan
Hoppas vi väckt ditt intresse, sista dagen att ansöka är den 19/12-2025
Observera att tjänsten kräver säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen vilket kan påverka rekryteringstiden.
Vid frågor, kontakta: revision.okg@se.issworld.com
Observer att ansökan sker endast via vårt rekryteringssystem, alla ansökningar via mail raderas pga. GDPR
Varmt välkommen att vara en del av vårt revisionsteam på OKG 2026 - och till en möjlighet att påbörja en längre resa inom en unik och framtidssäker bransch. Ersättning
