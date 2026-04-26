Servicemedarbetare Mikromobilitet
Jobb inom mikromobilitet - Elcyklar i Köpenhamn
Söker du ett flexibelt arbete, extrainkomst eller en heltidsmöjlighet?
Vi expanderar nu vårt team i Köpenhamn i samarbete med ett ledande företag inom mikromobilitet och söker motiverade personer som vill arbeta med elcyklar under säsongsstarten.
Tjänsten passar dig som är student, söker deltidsarbete, eller vill arbeta heltid. Arbetet erbjuder stor flexibilitet och självständighet.
Arbetsplats
Start i Sverige - arbete i Köpenhamn
Arbetsdagen börjar vid vårt lager, där du utgår med en av våra transportbilar.
Krav: B-körkort.
Arbetstider
Arbetspass: 8,5 timmar
30 minuters obetald rast
Flexibelt schema som kan anpassas efter studier eller annat arbete
Möjlighet till deltid, heltid eller extraarbete
Arbetsuppgifter
Arbetet är självständigt, aktivt och varierande. Du använder en mobilapp för att lokalisera fordon i staden.
Batteribyte: Byta batterier på elcyklar
Utplacering: Ställa ut reparerade cyklar i staden
Insamling: Hämta skadade cyklar till lagret
Omfördelning: Flytta cyklar till områden där de behövs
Parkering: Säkerställa korrekt parkering
Säkerhetskontroll: Kontrollera att varje cykel fungerar som den ska
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är pålitlig och ansvarstagande
Trivs med självständigt arbete
Är bekväm med att använda mobilappar
Gillar att arbeta fysiskt och utomhus
Vi erbjuder
Flexibelt schema
Självständigt arbete
Möjlighet till extra- eller heltidsinkomst
Arbete i en växande bransch
Trevlig arbetsmiljö och team
Ansökan
Vi rekryterar löpande inför säsongen. Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv.
________________________
Micromobility Job - Electric Bikes in Copenhagen
Are you looking for a flexible job, extra income, or a full-time opportunity?
We are expanding our team in Copenhagen in collaboration with a leading micromobility company and are looking for motivated individuals to work with electric bikes as the season begins.
This position is suitable for students, part-time job seekers, or those looking for full-time employment. The role offers flexibility and independence.
Work Location
Start in Sweden - work in Copenhagen
Your workday begins at our warehouse, where you will drive one of our company vans.
Requirement: Category B driver's license.
Working Hours
Shifts: 8.5 hours
30-minute unpaid break
Flexible scheduling, adaptable to studies or other work
Available as part-time, full-time, or extra work
Responsibilities
The job is independent, active, and varied. You will use a mobile app to locate vehicles in the city.
Battery Swaps: Replace batteries in electric bikes
Deployment: Return repaired bikes to the city
Collection: Pick up damaged bikes and return them to the warehouse
Rebalancing: Move bikes to areas where they are needed
Parking: Ensure proper parking of bikes
Safety Check: Perform quick checks to ensure bikes are functional
Requirements
Valid Category B driver's license
Reliable and responsible
Comfortable working independently
Able to use smartphone apps
Enjoys physical outdoor work
What We Offer
Flexible schedule
Independent work
Opportunity for extra or full-time income
Work in a fast-growing industry
Supportive team environment
Application
We are hiring for the upcoming season. Submit your application and tell us a bit about yourself. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: denogrp.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Köpenhamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deno Group AB
(org.nr 559380-2522), https://denogrpab.com
Blekingsborgsgatan 3 (visa karta
)
214 63 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876067