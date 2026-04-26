Servicemedarbetare Mikromobilitet

Deno Group AB / Logistikjobb / Malmö
2026-04-26


Jobb inom mikromobilitet - Elcyklar i Köpenhamn
Söker du ett flexibelt arbete, extrainkomst eller en heltidsmöjlighet?
Vi expanderar nu vårt team i Köpenhamn i samarbete med ett ledande företag inom mikromobilitet och söker motiverade personer som vill arbeta med elcyklar under säsongsstarten.
Tjänsten passar dig som är student, söker deltidsarbete, eller vill arbeta heltid. Arbetet erbjuder stor flexibilitet och självständighet.
Arbetsplats
Start i Sverige - arbete i Köpenhamn
Arbetsdagen börjar vid vårt lager, där du utgår med en av våra transportbilar.
Krav: B-körkort.
Arbetstider
Arbetspass: 8,5 timmar
30 minuters obetald rast
Flexibelt schema som kan anpassas efter studier eller annat arbete
Möjlighet till deltid, heltid eller extraarbete

Arbetsuppgifter
Arbetet är självständigt, aktivt och varierande. Du använder en mobilapp för att lokalisera fordon i staden.
Batteribyte: Byta batterier på elcyklar

Utplacering: Ställa ut reparerade cyklar i staden

Insamling: Hämta skadade cyklar till lagret

Omfördelning: Flytta cyklar till områden där de behövs

Parkering: Säkerställa korrekt parkering

Säkerhetskontroll: Kontrollera att varje cykel fungerar som den ska

Vi söker dig som
Har B-körkort

Är pålitlig och ansvarstagande

Trivs med självständigt arbete

Är bekväm med att använda mobilappar

Gillar att arbeta fysiskt och utomhus

Vi erbjuder
Flexibelt schema

Självständigt arbete

Möjlighet till extra- eller heltidsinkomst

Arbete i en växande bransch

Trevlig arbetsmiljö och team

Ansökan
Vi rekryterar löpande inför säsongen. Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv.
Micromobility Job - Electric Bikes in Copenhagen
Are you looking for a flexible job, extra income, or a full-time opportunity?
We are expanding our team in Copenhagen in collaboration with a leading micromobility company and are looking for motivated individuals to work with electric bikes as the season begins.
This position is suitable for students, part-time job seekers, or those looking for full-time employment. The role offers flexibility and independence.
Work Location
Start in Sweden - work in Copenhagen
Your workday begins at our warehouse, where you will drive one of our company vans.
Requirement: Category B driver's license.
Working Hours
Shifts: 8.5 hours

30-minute unpaid break

Flexible scheduling, adaptable to studies or other work

Available as part-time, full-time, or extra work

Responsibilities
The job is independent, active, and varied. You will use a mobile app to locate vehicles in the city.
Battery Swaps: Replace batteries in electric bikes

Deployment: Return repaired bikes to the city

Collection: Pick up damaged bikes and return them to the warehouse

Rebalancing: Move bikes to areas where they are needed

Parking: Ensure proper parking of bikes

Safety Check: Perform quick checks to ensure bikes are functional

Requirements
Valid Category B driver's license

Reliable and responsible

Comfortable working independently

Able to use smartphone apps

Enjoys physical outdoor work

What We Offer
Flexible schedule

Independent work

Opportunity for extra or full-time income

Work in a fast-growing industry

Supportive team environment

Application
We are hiring for the upcoming season. Submit your application and tell us a bit about yourself.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: denogrp.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Köpenhamn".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Deno Group AB (org.nr 559380-2522), https://denogrpab.com
Blekingsborgsgatan 3 (visa karta)
214 63  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9876067

