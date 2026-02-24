Servicekoordinator vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Brinner du för att hjälpa andra? Har du ett hjärta för service och support?
Vill du vara med och bidra till KTH:s utbildning, forskning och samverkan i denna nyckelroll?
Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Här erbjuds du att arbeta i en nyckelroll inom vårt servicecenterteam, i dagsläget arbetar teamet utifrån våra två servicecenter på KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen. Servicecenterteamet består av fyra kollegor som alla/du är vårt ansikte utåt och brinner för att hjälpa, ge service och möta människor varje dag, både bakom datorskärmen samt genom att bemanna receptionen.
Som servicekoordinator är du behjälplig till anställda och studenter med en mängd olika ärenden och besvarar allehanda frågor inom servicecenter/receptionen så som cateringbeställningar, ta emot besökare, kontofrågor, studentfrågor, paket & bud, passerkortsärenden, nycklar, enklare inköpsärenden m.m.
Exempel på tjänster som du utför till anställda, utöver det som nämns ovan, är att ordna med
förberedelser till nyanställda och när anställda slutar, att koordinera olika firanden och förbereda det praktiska för gäster till skolan.
Det ingår också att koordinera mindre event samt hjälpa besökare till skolan med beställning och
bokning av resor och hotell samt hantera SINK-ansökningar som en del av din tjänst.
Du kommer löpande att arbeta i vårt ärendehanteringssystem. Du förväntas dokumentera och
uppdatera rutiner samt arbeta med att ta fram nya processbeskrivningar för enhetens ansvarsområden.
Tjänsten innebär att du arbetar på plats vid KTH:s huvudcampus vid Valhallavägen i Stockholm. På campus finns skolan i ett flertal byggnader vilket kräver ett flexibelt arbetssätt då arbetet utförs med fokus på att vara verksamhetsnära. Från 1 januari 2023 har verksamhetsstödet på KTH samordnats till en och samma linjeorganisation vilket betyder att ansvarsområden och arbetsuppgifter kan flyttas om internt i takt med att översynen pågår under förändringsprogrammet som drivs inom universitet. KvalifikationerKvalifikationer
- Du har lämplig gymnasieutbildning eller har studerat ett ämne som är relevant för området.
- Då du kommer att arbeta i en internationell miljö där merparten av de du servar inte kan svenska, är det av stor vikt att du kommunicerar mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
- Det är också nödvändigt att du har stor vana av att arbeta med webbaserade system,
molnapplikationer och MS Officeprogram.
Personliga egenskaper
- Du behöver vara serviceinriktad med en mycket god kommunikationsförmåga samt
initiativtagande och självgående för att få arbetet genomfört i en fungerande vardag.
- Du är strukturerad och brinner för att bygga relationer med och mellan de olika delarna på KTH.
- Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheter i förändringar.
- Vi arbetar i en föränderlig miljö med periodvis högt tempo där det är viktigt att vara stabil och lugn i sitt förhållningssätt
Meriterande
- Systemvana är meriterande då vi använder oss av flera olika system, för t.ex. ärendehantering, fakturaflöde, resebokningar, personalinformation etc.
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är också meriterande, speciellt arbete i reception och
erfarenhet av resebokningar samt hantering av SINK-ansökningar
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat (vikariat) enligt avtal, dock längst tom 2027-02-19, med tillträde
enligt överenskommelse. Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Karolin Södertun-Zeghbi +4687906765 Jobbnummer
9759360