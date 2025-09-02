Servicekoordinator Stockholm
Caverion Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-02
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Är du en erfaren servicekoordinator som vill vara med och koordinera det operativa arbetet tillsammans med vårt härliga team?
Caverion har en ny spännande roll som servicekoordinator till vårt Tekniska Facility Management (TFM) kontrakt med Stockholm Exergi. Ett kontrakt gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av kundens fastigheter.
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag som med resurseffektiva lösningar tryggar den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster.
Om rollen
Du ansvarar för att planera och fördela arbetsorder till rätt resurser, med fokus på att säkerställa tydlig och komplett information inför utförandet. Vidare följer du upp status och återrapportering efter utförande för att säkerställa att arbetsorder hanteras enligt tidsplan och prioritet.
Arbetet innefattar planering och koordinering av insatser för att skapa effektiv arbetsfördelning, identifiera möjliga synergier och bidra till ett kostnadseffektivt utförande. Rollen har en central funktion i det löpande flödet mellan verksamhet, tekniker, ledningsgrupp och interna systemstöd.
Arbetsuppgifterna innefattar också:
• Bistår ledning med underlag och analyser i arbetet med budget, prognos, intern och extern rapportering .
• Avropar resurser/material.
• Bistår ledningsgruppen i att hitta förbättringar kopplat till hållbarhet, underhåll och kostnadsbesparingar.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Våra värderingar

Vi leder Vi levererar Vi bryr oss

Publicering
• Du har flera års erfarenhet av liknande roll.
• Du har god förståelse för tekniska fastighetsinstallationer .
• Mycket god datorvana och arbete i olika system som (SAP, Office, PowerBI) .
• God svenska i tal och skrift.
• Körkort.
Du trivs med ansvar och att arbeta i team. Du är kundorienterad och trivs med många kontaktytor och har mycket goda kommunikationsfärdigheter. Du gillar bredden i rollen där du arbetar både ad hoc och med planering. Självklart är det en fördel om du är tekniskt intresserad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar.
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet.
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal.
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet.
• Attraktiv förmånsportal.
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria Olsson tel. 070- 237 14 13 alt. mail maria.olsson@caverion.com
Din ansökan vill vi ha senast den 28 september 2025 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
