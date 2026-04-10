Servicekoordinator medicinteknik
2026-04-10
Vill du ha en central roll där du bidrar till en säker och välfungerande hälso- och sjukvård? Vi söker nu en servicekoordinator till medicintekniska avdelningen - en nyckelperson som får vardagen att fungera för både kollegor och verksamhet.
Som servicekoordinator ansvarar du för att ta emot, fördela och följa upp inkommande serviceärenden.
Du har många kontaktytor, både internt och externt, exempelvis de kliniska verksamheterna - våra kunder, ekonomiavdelningen, inköpsavdelningen samt leverantörer. Rollen innebär också att stötta verksamheten med administration kopplad till bland annat registrering och kontering av kostnader, underhållsplanering och produktionsuppföljning.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Planera och boka serviceuppdrag, installationer och underhåll
Ta emot och hantera serviceärenden via telefon, e-post och system
Ge support och återkoppling till kunder kring ärenden
Ansvara för administration såsom registrering, kontering och dokumentation
Hantera serviceavtal och reservdelar
Säkerställa effektiv resursplanering av tekniker
Du kommer även att ha möjlighet att vara med och vidareutveckla denna roll tillsammans med kvalitetsledningsansvarig och processägare.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Du har minst gymnasial utbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roller inom administration, servicekoordinering eller logistik. Du är en strukturerad och serviceinriktad person med gott ordningssinne och en god administrativ förmåga. Rollen ställer krav på att du kan hantera flera uppgifter parallellt och samtidigt behålla en god överblick.
Du har ett intresse för teknik och en grundläggande förståelse för administration, logistik och ekonomisk kontering. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i ärende-/produkthanteringssystem, exempelvis Medusa, samt har förståelse för hur hälso- och sjukvårdens verksamhet fungerar.
Du uttrycker dig mycket väl i svenska, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
På medicintekniska avdelningen arbetar 15 medarbetare som tillsammans ansvarar för att patienterna kan behandlas med rätt utrustning vid rätt tillfälle, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar i en positiv och hjälpsam miljö med stark laganda och högt förtroende ute i verksamheterna. Även om stort ansvar vilar på den enskilde medarbetaren så finns en stor vilja att hjälpa varandra när det behövs. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 13485 och vi har ett stort fokus på kvalitet och säkerhet i allt vi gör.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
Kalmar Kontakt
Johannes Olofsson, Sveriges Ingenjörer 010-3588677 Jobbnummer
9847489