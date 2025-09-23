Serviceingenjör Nordics
AB Tetra Pak / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2025-09-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Tetra Pak i Lund
, Karlshamn
, Tanum
, Hammarö
, Sunne
eller i hela Sverige
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good - protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day.
And we need people like you to make it happen.
We empower you to reach your potential with opportunities to make an impact to be proud of - for food, people and the planet.
Customer Service Operations North Europe levererar förebyggande underhåll, uppgraderingar, installationer och akut felsökning till våra kunder. Vi behöver nu förstärka teamet.
Har du en teknisk utbildning och besitter goda kunskaper både mekaniskt och inom el/automationsområdet? Tycker du om ordning och reda, både i verktygslådan och datorn? Behärskar du svenska och engelska i tal och skrift? Då är du kanske vår nya serviceingenjör.
Vi söker dig som har rätt inställning och en stark motivation att utvecklas. Arbetet är i hög grad praktiskt och självständigt men en välutvecklad samarbetsförmåga är också ett måste då du kommer att jobba tätt ihop med både kollegor och kundens tekniker vid mer resurskrävande arbeten. Sannolikt har du alltid haft ett brinnande tekniskt intresse och en drivkraft att lösa problem.
Att arbeta som serviceingenjör hos oss kräver förutom ett tekniskt kunnande en utpräglad servicekänsla. Du företräder Tetra Pak och ditt agerande och engagemang kommer på ett tydligt sätt påverka kundernas uppfattning om Tetra Pak som företag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sverige. Du kommer att utgå från hemmet. Då arbetet till största del sker hos våra kunder krävs oftast frånvaro från hemmet under veckorna. Hela Sverige och vid behov även våra grannländer kommer att vara din arbetsplats.
Vad du kommer att göra
Utföra förebyggande underhåll och felsökning, installation och uppstart på Tetra Paks förpackningsutrustning hos kund.
Samarbeta med kund för att upprätta och upprätthålla ett kontinuerligt positivt förhållande samt följa upp och agera på frågor och problem.
Genomföra utbildningar av kundpersonal på vår förpackningsutrustning.
Utföra allt arbete i enlighet med Tetra Paks och kunders säkerhetsföreskrifter och krav samt främja en säker arbetskultur i teamet.
Vem du är
Som person är du flexibel, uppmärksam och har kundens behov i fokus. Du har en teknisk utbildning och förmågan att hantera tekniken både i teori och praktik. Du lockas av komplexa utmaningar och drivs av att hitta lösningar. I vår utrustning samverkar mekanik och automation och vi söker dig som har en bra kunskap inom dessa områden. Du har också ett utpräglat sinne för ordning och reda, och du förstår värdet av att skriftligen avrapportera utfört arbete.
Jobbet kräver B-körkort, att du talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Tetra Pak erbjuder
Mångfald av spännande utmaningar med stora möjligheter till utveckling och träning i en global miljö
En innovativ miljö med hjälpsamma och kunniga kollegor med stor bred och djup kompetens
En arbetsmiljö som värdesätter mångfald och inkludering
Marknadsmässig kompensation och förmåner
Sök nu!
Om du är intresserad av att dela vårt ansvar att skydda såväl livsmedel som vår planet, skicka in cv och personligt brev och ansök via vår karriärsida https://jobs.tetrapak.com/
För att få veta mer om hur det är att arbeta på Tetra Pak i Lund, ta en titt på https://publications.inpublix.com/we-are-tetra-pak/
SDE-kandidater måste vara på S2-nivå eller ha uppnått alla krav för att avancera till S2-nivå.
Sista ansökningsdag är 2025.10.07
För mer information om tjänsten, kontakta Fredrik Larsson på +46 46 36 3521
Frågor gällande din ansökan, kontakta Martin Fosser på +46 46 36 4674
För fackliga frågor och information, kontakta Unionen/Lisbeth Larsson på +46 46 36 2320 or Unionen/Lars Haraldsson på +46 46 36 2533
Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support to thrive, an environment where everyone can be comfortable being themselves and has equal opportunities to grow and succeed. We embrace difference, celebrate people for who they are, and for the diversity they bring that helps us better understand and connect with our customers and communities worldwide. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tetra Pak
(org.nr 556050-0398)
Ruben Rausings Gata (visa karta
)
221 86 LUND Arbetsplats
Tetra Pak Jobbnummer
9522188