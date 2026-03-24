Servicehandläggare till kund i Linköping!
2026-03-24
Vill du ha en varierad arbetsvardag där du får möjlighet att utvecklas i din roll och samtidigt göra skillnad för andra? Trivs du i en roll där du får hjälpa, vägleda och skapa värde i varje kontakt? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker nu två servicehandläggare till vår kund i Linköping med start enligt överenskommelse.
I rollen får du en dynamisk och utvecklande vardag där du arbetar med att ge professionell service, hanterar olika typer av kundärenden och bidrar till en hög kundnöjdhet!
Du är en del av ett team där samarbete och kommunikation är centralt.
Uppdraget är förlagt på dagtid, måndag till fredag. Uppdraget förväntas pågå till årsskiftet med möjlighet till förlängning.
Som servicehandläggare har du en viktig roll att ge stöd till invånare och patienter i ärenden.
Ditt huvudsakliga arbete är att hantera ärenden via telefon och digitala kanaler och förmedla en trygg och professionell kontakt. Genom att avlasta vårdverksamheter är du med och bidrar till en god vård och service i Östergötland.
I uppdraget som utförs omfattas bland annat ärenden om patientfakturor, avgifter och regler i vården, vårdval och högkostnadsskydd. Verksamheten hanterar även beställningar av produkter som stödjer patienters vård och hälsa, samt arbetar med inskanning.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsresa med ambition att hitta nya sätt att skapa avlastning för vården. Det betyder att uppdraget kommer att förändras över tid med nya utvecklande och värdeskapande uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och minst ett års erfarenhet av arbete inom kundservice eller support.
Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att möta människor i olika situationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet eller tidigare har arbetat med fakturahantering eller liknande administrativa uppgifter. Då vi hanterar fakturaärenden är utbildning med ekonomisk inriktning meriterande.
Eftersom tjänsten innebär kontakt med invånare och patienter krävs mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person är du positiv, engagerad och har en stark känsla för service. Du tar ansvar för ditt arbete och arbetar målmedvetet för att nå resultat.
Du är kundorienterad, strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att prioritera och hålla ordning även i en föränderlig vardag.
Vi värdesätter att du är anpassningsbar och lösningsorienterad i ditt arbete och att du ser utveckling och förbättringar som något både viktigt och roligt då detta är en naturlig del av att bidra till verksamhetens framgång.
Om verksamheten
Konsultrollen hos oss passar dig som vill bygga bred erfarenhet på kort tid. Vi erbjuder möjligheten att arbeta på attraktiva arbetsplatser med välkända varumärken, där du kan utveckla din kompetens och stärka ditt CV. Som konsult hos Poolia får du tillgång till en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.
Vid din sida finns alltid din konsultchef, som fungerar som bollplank och stöttar dig för att du ska lyckas i dina uppdrag. Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss.
Din anställning på Poolia omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och företagshälsovård, vilket ger trygghet och goda villkor under hela ditt uppdrag.
Fast lön
