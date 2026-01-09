Servicegruppchef Göteborg med omnejd
2026-01-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dematek AB i Göteborg
, Halmstad
, Skövde
, Helsingborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och nu söker vi en ny servicegruppchef till Göteborg med omnejd. Du kommer att få arbeta med lyftbranschens främsta varumärken och bli en del i vårt starka team på Dematek.
Om dig:
Du är en erfaren ledare med goda ledaregenskaper som trivs med att ta ett stort ansvar, bygga team och att ständigt utveckla verksamheten. Ditt arbete genomsyras av en tydlig struktur, förstår vikten av god planering, industriellt affärsmannaskap med långsiktigt hållbara relationer och ett helhetstänk kring Demateks tjänste- och produktportfölj.
Din ledarstil kännetecknas av en prestigelös och öppen attityd, varför du har lätt att engagera och inspirera dina medarbetare. Vidare är du en relationsskapande och karismatisk person, som med en naturlig fallenhet bibehåller och vidareutvecklar relationer med affärspartners.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
Som servicegruppchef har du kund, budget och personalansvar för en grupp tekniker om ca 15 personer samt serviceavtal och arbeten inom det tilldelade området. Ditt chefsansvar omfattar såväl rekrytering, lönesättning, medarbetarsamtal och budgetarbete. Du ansvarar för ledning av det dagliga arbetet, övergripande resurs och arbetsplanering, kalkyl- och offertarbete samt i viss omfattning även projekt- och montageledning. Vidare säkerställer du att dina medarbetare har rätt förutsättningar och arbetar proaktivt för en god arbetsmiljö.
Du förvaltar och vidareutvecklar en verksamhet med god lönsamhet och i stark tillväxt med ansvar för regionens kundrelationer, avtal och försäljning inom service.
Dematek är ett familjeägt företag där vi månar om vår personal och vi tycker att vi har en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Vi erbjuder dig marknadsmässig lön, kollektivavtal, semester, arbetstidsförkortning, utbildning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi arbetar utefter våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av ledarskap inom industrin, erfarenhet inom lyftutrustningar och serviceverksamhet är en styrka
• Tidigare erfarenhet av marknads-, budget- och personalansvar för +10 medarbetare
• Tidigare erfarenhet av relationsbyggande försäljning
• Tidigare erfarenhet att leda på distans
• B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Publicering: 2026-01-09

Övrig information
Tjänsten är på heltid. Det kan förekomma alkohol- och drogtester ute hos våra kunder. I befattningen erbjuds tjänstebil.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Tjänsten omfattar arbete mot kunder med säkerhetsklassade verksamheter och kräver därför godkänd säkerhetsprövning vilken omfattar registerkontroll, intervju och bedömning av lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Kontrollen omfattar verifiering av identitet, utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning.
Du kommer att utgå från vårat kontor i Göteborg och tjänsteresor förekommer löpande då din region sträcker sig i hela västra Götalands län. Så ansöker du
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på vår karriärsida! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
