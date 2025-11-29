Serviceelektriker
2025-11-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Haparanda
Fastighetsmästaren Supply AB förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och affärslokaler åt externa fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och övriga kunder inom privat och offentlig förvaltning. Vi finns på orterna Gällivare, Kiruna, och Haparanda.
Till Kiruna söker vi nu en: Serviceelektriker
Är du en Serviceelektriker som är intresserad av nya utmaningar? Då kan det här vara något för dig!
Som Serviceelektriker hos oss är du flexibel och lyhörd och levererar tjänster enligt kundens krav och förväntningar. hos oss får du ett omväxlande arbete där du utför service, felsökning, reparation och mindre entreprenader inom el. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder.
Din roll:
Som serviceelektriker hos oss får du ett omväxlande arbete där du utför service, felsökning, reparation och mindre entreprenader inom el. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder.
I rollen ingår att planera och ansvara för egna serviceuppdrag, dokumentera arbeten digitalt samt föra dialog med kunder och bidra med rådgivning kring tekniska lösningar. Du utvecklar din kompetens och är delaktig i att skapa energieffektiva elinstallationer. Din servicekänsla och ditt utåtriktade sätt tillsammans med en praktisk läggning utgör en bra grund för att du ska lyckas i rollen.
Kompetensprofil
Vi söker dig som:
Har Yrkesutbildning inom el (el- och energiprogrammet eller motsvarande)
ECY-certifikat är ett krav.
Minst 2 års erfarenhet av självständigt arbete som serviceelektriker
B-körkort manuell är ett krav
God svenska i både tal och skrift, grundläggande engelska
Vana av att arbeta digitalt och dokumentera uppdrag
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som gillar att arbeta efter målet nöjd kund, i syfte att upprätthålla goda och långsiktiga kund-och affärsrelationer. Du har en god social förmåga och har en naturlig fallenhet för att leverera servicetjänster. Vidare är du en god ambassadör för Fastighetsmästaren Supply AB och delar våra värderingar Ärlighet, Entreprenörskap, Ansvar och Kvalitet.
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse.
Varaktighet tillsvidare anställningen som föregås av en 6 mån provanställning
Ersättning lön
Individuell lönesättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
Ansökan kan skickas till e-postadress: ulf.s@fastighetsmastaren.comKontaktuppgifter för detta jobb
Ulf Svennemyr 070-363 55 45
Företag
Fastighetsmästaren Supply AB, Del av Alltime
Besöksadress: Lastvägen 52, 981 38 Kiruna
