Serviceelektriker
2025-10-27
Söker du en variationsrik och utvecklande roll som serviceelektriker? Har du tidigare erfarenhet av elinstallationer och service, och vill få en nyckelroll på ett företag med en spännande tillväxtresa framför sig?
Då vill vi höra mer om dig - ansök redan idag!
I rollen som serviceelektriker hos KNG El konsult & Installation AB kommer du att arbeta brett med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt eller tillsammans med kompetenta kollegor med bland annat installationer, felsökning, servicearbete och underhåll i olika typer av fastigheter. Arbetsuppgifterna kan även omfatta installation och service av solceller och batterier. Du utgår hemifrån i servicebil och planerar dina dagar i samarbete med kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 1 års erfarenhet av arbete som elektriker, gärna inom service och installation
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person har ett helhetsperspektiv, är noggrann och strukturerad. Du är en positiv problemlösare som trivs med att arbeta självständigt och i team, samt har en god kommunikation med kunder och kollegor.
Vi erbjuder:
En roll på ett stabilt företag med kollektivavtal
Friskvård och matkort
Gemensamma aktiviteter såsom AW:s och middagar
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om företaget: KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB grundades 2017 och är verksamma i Stockholm. Vi utför konstruktion, projektering och installation - med målet att vara kundens första alternativ för elinstallationer. Vår prioritet är att alltid ha kunden i fokus och arbeta med produkter av högsta kvalitet. Vi är verksamma i alla typer av fastigheter såsom bostäder, butiker, skolor, parkeringsgarage och idrottsanläggningar. Vi utför allt från nyproduktion och renoveringar till felsökningar, alltid med fokus på mindre miljöpåverkan. KNG El konsult & Installation AB omsätter idag cirka 16 MSEK. Ersättning
