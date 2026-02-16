Serviceelektriker - El & Ljusdesign
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker serviceelektriker!
Gillar du att lösa problem, träffa kunder och arbeta med varierande eluppdrag där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den serviceelektriker El & Ljusdesign letar efter!
Hos El & Ljusdesign blir du en del av ett engagerat team som brinner för kvalitet, service och teknik. Här får du ett fritt och omväxlande jobb där du gör skillnad i kundernas vardag - och där kollegorna finns där när du behöver bolla en lösning eller bara dra ett skämt mellan jobben.
Vi söker dig som
Är utbildad och certifierad elektriker med minst 4 års erfarenhet som elektriker
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med kundkontakt
Din vardag hos El & Ljusdesign
Som serviceelektriker arbetar du med installation, felsökning och service i både nya och befintliga fastigheter. Du planerar själv dina uppdrag och har daglig kontakt med kunder inom allt från fastighetsbolag och butiker till byggföretag och projektledningsfirmor. Du representerar El & Ljusdesign ute hos kund och ser till att varje uppdrag blir säkert, snyggt och professionellt utfört. Arbetet är varierat och kombinerar teknik, problemlösning och frihet under ansvar.
Här får du en familjär och positiv arbetsmiljö där man hjälps åt, delar kunskap och firar framgångar tillsammans. El & Ljusdesign samarbetar även med sina systerbolag Modern Styrteknik och Configra, vilket öppnar för utveckling inom flera teknikområden.
El & Ljusdesign erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring
En trygg anställning i ett företag som satsar på sina medarbetare
Bakgrundskontroll genomförs före anställning.
Rekryteringen sker via Jobwise, men du blir anställd direkt hos El & Ljusdesign. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Om Jobwise
Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och noggrant vårda begåvade individer. Att avancera i våra rekryteringsprocesser ger dig möjlighet att ta ditt nästa karriärkliv i en utvecklande miljö där vi, som rekryteringsföretag, ger chefer och ledare insikter för en effektiv onboarding och värdefulla verktyg för arbetstagarens långsiktighet. Därav blir omsorgsfulla samarbeten med duktiga ledare nyckeln till din, vår partners och vår framgång.
Med denna filosofi och metodik, erbjuder vi de optimala förutsättningarna för din framgång och utveckling. Vi fokuserar inte enbart på rekrytering av kompetens, utan även på att skapa rätt villkor när våra kandidater tar nästa karriärsteg och hittar den nivå som ger nya anställda känslan av att hela tiden utvecklas. Så ansöker du
