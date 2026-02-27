Serviceelektriker - Direktrekrytering!
EL Ledarna är ett väletablerat elföretag med gott rykte och många återkommande kunder. EL Ledarna värdesätter hög yrkesstolthet, bra sammanhållning och kvalitet i allt de gör. De växer stabilt och har långsiktigt med arbete framför sig - hos EL Ledarna får du en trygg framtid.
EL Ledarna är medlemmar i Installatörsföretagen och har kollektivavtal.
I tjänsten som elektriker hos EL Ledarna får du en varierande roll inom både entreprenad- och servicearbeten, i Storstockholmsområdet. Du utgår hemifrån med egen servicebil, vilket ger dig stor frihet och flexibilitet i vardagen. Du blir en del av ett trevligt och sammansvetsat gäng där det råder god stämning, hjälpsamhet och en stark laganda. Här värderas frihet under ansvar - du har stora möjligheter att planera ditt arbete självständigt samtidigt som du alltid har teamet i ryggen.
Du erbjuds tillsvidareanställning från dag ett och goda förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och Rikskort.
Vi söker dig som:
• Har minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet som elektriker och som är självgående och trygg i din yrkesroll
• Har bred erfarenhet inom elyrket. Arbete med styr- & reglerteknik är meriterande
• Har B-körkort
• Trivs med omväxlande uppdrag och kundkontakt
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi söker dig som inte bara har gedigen erfarenhet, utan också rätt inställning. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar för dina uppdrag, visar engagemang i arbetet och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.Övrig information
Placering: Du utgår hemifrån med servicebil. EL Ledarnas kontor ligger i Sydöstra Stockholm
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid
