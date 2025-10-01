Servicechef till Ömangruppen i Växjö!

PropTech Energy är en koncern med åtta innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll samt JFK. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en serviceinriktad ledare som brinner för att skapa resultat genom engagerade medarbetare? Ömangruppen söker nu en servicechef till Växjö som vill leda och utveckla vårt team inom service. I rollen får du kombinera operativt ansvar med strategiskt tänkande, där din erfarenhet inom energioptimering, struktur och förmåga att inspirera andra gör skillnad varje dag. Du har en förmåga att skapa långsiktigt förtroende hos våra kunder och ett gott arbetsklimat internt. Låter detta som du? Då ser vi fram emot att höra från dig och välkomnar din ansökan!
Mitt namn är Micael Lundstedt och jag är verksamhetschef här på Ömangruppen Sydost. Jag söker nu en engagerad och driven servicechef i Växjö! Med mig som chef kan du förvänta dig stöttning i det vardagliga arbetet, ett härligt team som du ingår i, där vi löser problemen tillsammans. Vi har roligt på jobbet och vid sidan av jobbet. Välkommen med din ansökan!" - Micael Lundstedt, Verksamhetschef Sydost
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som servicechef på Ömangruppen är du ansvarig för den operativa arbetsledningen inom serviceavdelningen och arbetar med frågor som innebär stabilitet i organisationen, samt effektivitet och produktivitet i arbetet. Du har ett operativt personalansvar som bland annat innebär tidattestering, medarbetarsamtal, lönesättning och arbetsmiljöansvar. Du arbetar nära kunderna och har som uppgift att på ett affärsmässigt sätt utveckla relationen och affären. Du arbetar med både avtals- och medförsäljning hos nya och befintliga kunder.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Planering av verksamhetens projekt, underhållsplaner, fasta serviceåtagande och löpande uppdrag
• Ledning och styrning av medarbetare inom serviceavdelningen
• Ansvar för beläggningsrapporter för serviceavdelningen
• Det övergripande ekonomiska ansvaret för serviceavdelningen
• Försäljning av fastprisprojekt och löpandeprojekt mot avtalskunder
• Ansvarig för att årliga medarbetar- och lönesamtal blir utförda
• Ansvarig för att policys, lagar och regler efterföljs
• Ansvarig för att upprätthålla arbetsmiljö och jämställdhetsplaner
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Teoretisk utbildning inriktad mot ventilation/kyla/energi/VVS eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av personalansvar
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som servicechef har du förmågan att leda och motivera andra mot gemensamma mål. Du har en stark helhetssyn och är skicklig på att planera och organisera arbetet. I denna roll, med arbetsplats i Växjö, ansvarar du för ett team på 14 energitekniker fördelade på Växjö, Älmhult och Ljungby. Du skapar långsiktigt förtroende både hos kunder och internt, och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har ett intresse för att utveckla och förbättra verksamheten, och som person är du driven, prestigelös och lojal.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Växjö/Älmhult/Ljungby
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Micael Lundstedt +46470702709
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2025-11-01
