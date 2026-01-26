Servicechef/kundmottagare

Westbo BilskadeCenter söker en servicechef och kundmottagare till våran serviceverkstad i Smålandsstenar. Du får helhetsansvar för kundupplevelsen till verkstaden från inbokning och mottagning till färdig leverans och uppföljning. Du blir en nyckelperson i en anläggning där vi jobbar hårt för kundnöjdheten. Du har erfarenhet av service och reparationer och har lätta för att skapa en god kundkontakt. Du trivs att ha många bollar i luften och drivs av att se våra kunder nöjda. Skicka ansökan snarast då platsen kan tillsättas omgående.