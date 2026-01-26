Servicechef/kundmottagare

Westbo Bilskadecenter AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gislaved
2026-01-26


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Westbo Bilskadecenter AB i Gislaved

Westbo BilskadeCenter söker en servicechef och kundmottagare till våran serviceverkstad i Smålandsstenar. Du får helhetsansvar för kundupplevelsen till verkstaden från inbokning och mottagning till färdig leverans och uppföljning. Du blir en nyckelperson i en anläggning där vi jobbar hårt för kundnöjdheten. Du har erfarenhet av service och reparationer och har lätta för att skapa en god kundkontakt. Du trivs att ha många bollar i luften och drivs av att se våra kunder nöjda. Skicka ansökan snarast då platsen kan tillsättas omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: johan@westbobil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Westbo Bilskadecenter AB (org.nr 556602-3197)
Bomgatan 4 (visa karta)
333 32  SMÅLANDSSTENAR

Kontakt
Johan Karlsson
johan@westbobil.se
0371-33998

Jobbnummer
9705921

Prenumerera på jobb från Westbo Bilskadecenter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Westbo Bilskadecenter AB: