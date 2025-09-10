Servicebiträde
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för människor som behöver omsorg och trygghet? På Granbommen blir du en viktig del av en liten verksamhet med stort hjärta, där vi jobbar tillsammans. Vi söker två engagerade servicebiträden som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Granbommen är ett äldreboende i natursköna Vattholma, endast två mil från Uppsala. Vi har 30 lägenheter fördelade på fyra avdelningar, med både omvårdnadsplatser och demensboende. Boendet har en fin trädgård och omges av vackra cykel- och promenadvägar. Buss 823 till/från Uppsala har hållplats några meter bort. Upptåget till/från Uppsala och Tierp är 10 minuters promenad bort. Tar du bilen finns gratis parkering utanför huset.
Vår verksamhet präglas av goda rutiner, engagerad personal och en varm atmosfär. Vi erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som anpassas efter våra boendes önskemål - allt från musik och högläsning till promenader i vår lummiga trädgård. Tillsammans skapar vi en meningsfull och trivsam miljö för våra boende.
Ditt uppdrag
Vi söker nu två servicebiträden med två olika ansvarsområden och på olika arbetstider. Du kommer att jobba nära övrig personal med varierande arbetsuppgifter och bidra till en fungerande vardag för våra boende. Du har en viktig roll i laget och samarbetar nära undersköterskor så att de kan fokusera på arbete med omvårdnad. Tillsammans skapar ni goda rutiner och bidrar till en trygg och kvalitativ omsorg.
I den ena tjänsten ansvarar du huvudsakligen för köket. Vid behov stöttar du även med städning, tvätt och med att packa upp varor. Arbetstiden är förlagd vardagar och dagtid kl 07.00-15.00.
I den andra tjänsten ansvarar du för städning av allmänna utrymmen, tvätt av brukar- och personalkläder och packa upp varor. Du kommer vid behov även att ansvara för arbestuppgifter i köket. Arbetstiden är förlagd kvällstid kl:14.00-21.00 på vardagar. Du jobbar allmänna helgdagar som infaller måndag-fredag.Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning. Det är meriterande med utbildning som servicebiträde. Erfarenhet av arbete inom hemtjänst, äldreboende, restaurang eller lokalvård är även meriterande. Du har goda datorkunskaper och är van att arbeta med digitala hjälpmedel. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Som person är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du är lyhörd och har en naturlig förmåga att samarbeta och kommunicera med både boende och kollegor. Du är organiserad, kan prioritera och ser till att arbetet flyter på smidigt - alltid med fokus på att leverera bästa möjliga service. För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att planera och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta Malin Lilja, verksamhetschef, 018-727 83 62
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02. Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
