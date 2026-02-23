Servicearbetare - Semestervikariat
Vi söker en servicearbetare till vårt team på Alingsås sjukhus som kan arbeta varierande tider vid behov!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som servicearbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket.
Du erbjuds variation och utveckling då vi hjälper våra kunder med flera olika serviceuppdrag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Lokalvård på blanda annat vårdavdelningar
Avfallshantering
Post- och pakethantering.
Arbetet är förlagt till vardagar, helger dag och kväll
För att ge god service som servicearbetare behöver du:
Vara social, hjälpsam och tycka om att möta patienter
ta ansvar genom att vara noggrann och lojal mot ditt uppdrag
arbeta bra tillsammans med andra
skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete.
Du har utbildning på grundskolenivå och kommunicerar väl på svenska, då du kommer ha dialog med kunder och arbetskamrater samt följa både skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
Din IT-kunskap är grundläggande; du kan använda smartphone, surfplatta, mejla och söka information på nätet. Du behöver även ha den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment.
Erfarenhet av annat servicearbete eller lokalvård är meriterande. Har du gymnasieutbildning är även detta meriterande.
Rekryteringsprocessen
Vi använder oss utav tester som en del i urvalsprocessen.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Vi ser fram emot din ansökan!
